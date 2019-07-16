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    特斯拉全系车型即将调价：只有Model 3降价了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月16日消息，美国电动汽车制造商特斯拉本周二时正式对外宣布，他们将对旗下Model 3、Model X和Model S全系车型的价格进行调整。这其中比较意外的是，只有Model 3的价格出现了下降，另外两款车型都提价了。

    特斯拉全系车型即将调价：只有Model 3降价了
    特斯拉全系车型即将调价：只有Model 3降价了

    特斯拉公告中表示，公司最新款车型Model 3的起步价将从32225美元降至30315美元，Model X的起步价将从71325美元提升至75315美元，Model S的起步价将从65125美元升至70115美元。特斯拉表示，他们对于汽车价格的调整，主要是为了刺激销售和汽油的节约。

    近日有知情人士透露，特斯拉公司在第三季度交付Model 3的数量似乎将迎来转机。交付数量的增加主要是因为精密冲压服务提供商的供货大幅度提升，配合上海超级工厂的运转能力，特斯拉下一季度交付将会迎来一个转机。

    据了解，特斯拉精密冲压的主要供货商为中国精轧技术公司(CFTC)，目前每月出货量为2万件，到了下个月之后，CFTC的供货数量将会达到每月4万件。显然，这样的出货数量可以极大的帮助到Model 3的生产与交付。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219732.html report 887 中关村在线消息：7月16日消息，美国电动汽车制造商特斯拉本周二时正式对外宣布，他们将对旗下Model 3、Model X和Model S全系车型的价格进行调整。这其中比较意外的是，只有Model 3的价格出现了下降，另外两款车型都提价了。特斯拉全系车型即将调价：只有Model 3降价了特...
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