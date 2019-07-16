一加7 Pro 5G版通过3C认证 标配30W快充

中关村在线消息：据媒体报道，日前一加7 Pro 5G版已经通过国内的3C认证，资料显示该机支持5V6A 30W快充，或许将很快于国内亮相。



一加7 Pro 5G版3C认证信息

据了解，一加 7 Pro 5G版与普通版配置基本一致，同样搭载高通骁龙855处理器，不过其内部采用了全新的架构，以便加装高通 X50 5G调制解调器；机身存储依然标配UFS 3.0，内存拥有RAM Boost技术加持，该机还支持全局DC调光，内置Haptic线性马达。

一加7 Pro 5G版配置基本不变

其他方面，一加7 Pro 5G版则与普通版完全一致，正面采用了弹出式前置摄像头，避免屏幕槽点，屏占比提升到93.22%，视觉体验达到真全面屏的沉浸。背面同样采用了3D曲面设计，还经过弧面处理，让曲面玻璃更加贴合手掌，增加了握持手感的舒适度。



一加7 Pro采用了曲面+2K+90Hz高刷新率屏幕

相机方面，该机采用4800万主摄像头+1600万广角镜头+800万长焦镜头的后置三摄组合。获得DXO相机评测111高分。前置相机为升降式的1600万像素摄像头，模组的升降速度仅为0.53秒。

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