微软AR手游Minecraft Earth宣布封测：ios用户可抢先体验

中关村在线消息：微软（Microsoft）旗下全新AR游戏《Minecraft Earth》于今年WWDC上首次亮相后，已令不少人期待正式推出，而近日官方网站宣布即将在iOS上开放封闭性测试，之后将陆续开放Android的测试版本。



这款以《我的世界（Minecraft）》为核心设计的手机游戏，玩家在游戏中可体验AR功能，来结合现实世界中的体验，更能亲身感受到游戏的探索及生存乐趣。



AR手游《Minecraft Earth》即将在iOS上开放封闭性测试

官方透露《Minecraft Earth》将于两周内在iOS平台上开放限量测试，让玩家可以在游戏正式推出前抢先体验手游，玩家若想获得测试资格，需为iOS 10及以上版本，同时需使用Microsoft或Xbox Live帐户，登录商店并回答问题就能完成注册。



需注意的是，由于这是封闭的测试版本，如超过一星期玩家没有登录，则会被系统移除资格。



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