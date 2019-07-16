中关村在线消息：近日据外媒消息，美国参议员要求联邦贸易委员会（FTC）调查Facebook，谷歌和Twitter 等主要大型科技公司如何策划内容。



美参议员要FTC调查大型科技公司如何策划内容

来自密苏里州的共和党员Josh Hawley和来自德克萨斯州的共和党人Ted Cruz在周一的一封信敦促FTC调查这些公司的“审查做法 ”。

参议员写道：“谷歌、Facebook和Twitter等大型科技公司对言论产生巨大影响。绝大多数互联网流量只集中于少数这些公司。

“它们控制着我们看到的广告，我们阅读的新闻以及我们理解的信息。他们主动审查一些内容并根据算法和有意的决策放大其他内容，使其完全不透明。”

参议员们认为，这种影响力为科技巨头提供了“令人担忧和无休止”的滥用机会。他们补充说，他们控制用户看到的内容的能力可以让公司影响选举。

参议员敦促FTC 使用其第6（b）条授权，这允许该机构强制公司分享理解其实践和行为所需的信息。



参议员们写道：“如此大规模且有可能威胁民主的公司不应该被允许在没有任何透明度的情况下完全控制内容。这些公司可以极大地影响民主结果，但他们对选民没有责任。他们甚至不对自己的客户负责，因为没有人知道这些公司如何策划内容。”

Hawley和Cruz说道，FTC应该分享其认为“符合公共利益”的任何信息。

目前Facebook和谷歌没有立即回复评论请求，Twitter拒绝发表评论。在本周二，科技巨头将成为两次国会听证会的焦点，其中一次将集中讨论反垄断问题 。



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