回收宝公布上半年新机保值榜：一加7 Pro第一

中关村在线消息：作为国内专业的二手手机回收平台，回收宝定期会对新机保值程度进行评估。近日，回收宝公布了今年上半年新机保值榜单。

榜单显示，前十分别是：一加7 Pro、华为P30 Pro、华为P30、红米K20 Pro、一加7、荣耀20、OPPO Reno十倍变焦版、小米9、Realme X、OPPO K3。保值率的计算方式为最高回收估价/新机发售价。



回收宝公布了今年上半年新机保值榜单

苹果因为上半年没有发布新机，所以没有上榜。在此之前，iPhone的保值率一直是最高的。根据之前的数据，iPhone在发布三个月后，保值率往往在87%左右，而安卓手机一般会在75%左右；使用一年后，iPhone的保值率在65%左右，安卓手机在51%左右。

本次榜单第一的一加7 Pro发布两个月，发售价格4999元，最高估价为3842元，保值率为76.6%。一加7 Pro配备骁龙855平台，前置1600万像素，后置4800万+800万长焦+1600万超广角三摄，电池容量4000毫安，目前在各大平台有售。

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