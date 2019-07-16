    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文
    一加手机一加 7 Pro（6GB/128GB/全网通）

    回收宝公布上半年新机保值榜：一加7 Pro第一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：作为国内专业的二手手机回收平台，回收宝定期会对新机保值程度进行评估。近日，回收宝公布了今年上半年新机保值榜单。

    榜单显示，前十分别是：一加7 Pro华为P30 Pro华为P30、红米K20 Pro、一加7荣耀20OPPO Reno十倍变焦版、小米9Realme XOPPO K3。保值率的计算方式为最高回收估价/新机发售价。

    回收宝公布上半年新机保值榜：一加7 Pro第一
    回收宝公布了今年上半年新机保值榜单

    苹果因为上半年没有发布新机，所以没有上榜。在此之前，iPhone的保值率一直是最高的。根据之前的数据，iPhone在发布三个月后，保值率往往在87%左右，而安卓手机一般会在75%左右；使用一年后，iPhone的保值率在65%左右，安卓手机在51%左右。

    本次榜单第一的一加7 Pro发布两个月，发售价格4999元，最高估价为3842元，保值率为76.6%。一加7 Pro配备骁龙855平台，前置1600万像素，后置4800万+800万长焦+1600万超广角三摄，电池容量4000毫安，目前在各大平台有售。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：回收宝公布上半年新机保值榜：一加7 Pro第一http://news.zol.com.cn/721/7219706.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219706.html report 778 中关村在线消息：作为国内专业的二手手机回收平台，回收宝定期会对新机保值程度进行评估。近日，回收宝公布了今年上半年新机保值榜单。榜单显示，前十分别是：一加7 Pro、华为P30 Pro、华为P30、红米K20 Pro、一加7、荣耀20、OPPO Reno十倍变焦版、小米9、Realme X、OPP...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：2019上半年新机保值榜出炉
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品