中关村在线消息：7月16日消息，苹果即将推出的iPhone XI，而这款手机最大的一个话题点无疑就是后置摄像头的浴霸形态。



嫌浴霸摄像头难看？罗永浩说将成国产手机主流

近期一位数码博主在他的微博上就谈到了iPhone摄像头的问题，并表示：“新iPhone如果真长这样，国产手机还纷纷“致敬”的话就有意思了。”随后罗永浩转发了这条微博，并提到：“嗯，好几家，相当纷纷。”这样的表态似乎是在暗示，今年有很多国产手机厂商将采用这种“浴霸式”后置摄像头。

此前，保护壳制造商Olixar放出了一些下半年苹果新款旗舰机iPhone XI Max。渲染图除了厂商着重介绍的保护壳之外，还透露了iPhone XI的外型。除了后置三摄之外，刘海屏这次也得到了保留。

Olixar此次展示的是iPhone XI Max的粉金色，“浴霸”摄像头也是人们可以直接看到的。值得一提的是，此前一直没有提到的“刘海屏”，这次又“重现江湖”。同时，iPhone XI将由一块完整的玻璃组成，覆盖整个相机。

（本文图片来自于互联网）





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