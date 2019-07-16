    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone XI（全网通）

    嫌浴霸摄像头难看？罗永浩说将成国产手机主流

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月16日消息，苹果即将推出的iPhone XI，而这款手机最大的一个话题点无疑就是后置摄像头的浴霸形态。

    嫌浴霸摄像头难看？罗永浩说将成国产手机主流
    嫌浴霸摄像头难看？罗永浩说将成国产手机主流

    近期一位数码博主在他的微博上就谈到了iPhone摄像头的问题，并表示：“新iPhone如果真长这样，国产手机还纷纷“致敬”的话就有意思了。”随后罗永浩转发了这条微博，并提到：“嗯，好几家，相当纷纷。”这样的表态似乎是在暗示，今年有很多国产手机厂商将采用这种“浴霸式”后置摄像头。

    此前保护壳制造商Olixar放出了一些下半年苹果新款旗舰机iPhone XI Max。渲染图除了厂商着重介绍的保护壳之外，还透露了iPhone XI的外型。除了后置三摄之外，刘海屏这次也得到了保留。

    Olixar此次展示的是iPhone XI Max的粉金色，“浴霸”摄像头也是人们可以直接看到的。值得一提的是，此前一直没有提到的“刘海屏”，这次又“重现江湖”。同时，iPhone XI将由一块完整的玻璃组成，覆盖整个相机。

    （本文图片来自于互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：嫌浴霸摄像头难看？罗永浩说将成国产手机主流http://news.zol.com.cn/721/7219683.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219683.html report 810 中关村在线消息：7月16日消息，苹果即将推出的iPhone XI，而这款手机最大的一个话题点无疑就是后置摄像头的浴霸形态。嫌浴霸摄像头难看？罗永浩说将成国产手机主流近期一位数码博主在他的微博上就谈到了iPhone摄像头的问题，并表示：“新iPhone如果真长这样，国产手机还...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：浴霸摄像头成国产机主流
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone XI相关文章

    iPhone11这外观没跑了 你觉得怎么样苹果提前更新iPad/iMac 这次发布会我们还能看啥2019款iPhone预测价格出炉：749美元起

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品