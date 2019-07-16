外媒实测：2019款MacBook Air硬盘读取速度比旧款慢35%

中关村在线消息：法国网站Consomac近期对2019款MacBook Air硬盘进行了测试。测试结果显示：新款MacBook Air硬盘读取速度比上一代MacBook Air要慢。

2019款MacBook Air硬盘写入速度为1GB/s，读取速度为1.3GB/s；2018款MacBook Air写入速度为920MB/s，读取速度为2GB/s。对比下来，新款写入速度比旧款稍高，但读取速度下降了35%左右。Consomac尝试用不同类型的检测工具进行检测，结果都相差无几。



新款MacBook Air硬盘读取速度比上一代MacBook Air要慢

苹果公司在上周刚刚推出了2019款MacBook Air，对比上一代，除了硬盘读取速度下降以外，新款采用了一些全新的技术，比如屏幕加入了原彩显示技术，配合视网膜显示屏，视觉效果更好。目前新款售价为8899元。

苹果公司未解释硬盘速度为何下降，但目前来看这或许是价格下降的原因之一，毕竟价格也是一个产品的竞争力之一。总的来说，对于这个量级的产品来说，1GB/s以上的读写速度是绝对够用的。

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