中关村在线消息：据外媒消息，在近日的一场开发者会谈上，《Apex英雄》的开发商Respawn表示：应对作弊破坏游戏公平性的最佳方法，就是将各路作弊者和垃圾玩家匹配到一块。尽管这无法彻底禁绝作弊，但至少可以让各路“神仙”自尝苦果。



《Apex英雄》：把作弊者关在一起让其自相残杀

Respawn 还称需其它手段来打击外挂作弊。比如该公司利用机器学习技术来创建行为模型，有助于自动检测和封禁违规玩家。此外，对于某些地区的高危账户，系统也会强制进行双因素认证。

反作弊工作并非一劳永逸，因为作弊者会不断寻找突破新规则的漏洞。对于 Respawn 来说，不断努力适应新的作弊手段，也是其长期反作弊战略的一部分。

Respawn 留意到了某些人小号开挂、大号躺赢的现象。为此，即便某些玩家未在本机运行作弊程序，仍会因为与作弊者组队而获得惩戒。

同时，Respawn 也希望其他玩家能够在《Apex 英雄》官网上举报开挂者。

（文中图片来自互联网）

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