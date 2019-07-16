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    《Apex英雄》：把作弊者关在一起让其自相残杀

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据外媒消息，在近日的一场开发者会谈上，《Apex英雄》的开发商Respawn表示：应对作弊破坏游戏公平性的最佳方法，就是将各路作弊者和垃圾玩家匹配到一块。尽管这无法彻底禁绝作弊，但至少可以让各路“神仙”自尝苦果。

    反作弊联盟：《Apex英雄》让作弊者自尝苦果
    《Apex英雄》：把作弊者关在一起让其自相残杀

    Respawn 还称需其它手段来打击外挂作弊。比如该公司利用机器学习技术来创建行为模型，有助于自动检测和封禁违规玩家。此外，对于某些地区的高危账户，系统也会强制进行双因素认证。

    反作弊工作并非一劳永逸，因为作弊者会不断寻找突破新规则的漏洞。对于 Respawn 来说，不断努力适应新的作弊手段，也是其长期反作弊战略的一部分。

    Respawn 留意到了某些人小号开挂、大号躺赢的现象。为此，即便某些玩家未在本机运行作弊程序，仍会因为与作弊者组队而获得惩戒。

    同时，Respawn 也希望其他玩家能够在《Apex 英雄》官网上举报开挂者。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：《Apex英雄》：把作弊者关在一起让其自相残杀http://news.zol.com.cn/721/7219618.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219618.html report 771 中关村在线消息：据外媒消息，在近日的一场开发者会谈上，《Apex英雄》的开发商Respawn表示：应对作弊破坏游戏公平性的最佳方法，就是将各路作弊者和垃圾玩家匹配到一块。尽管这无法彻底禁绝作弊，但至少可以让各路“神仙”自尝苦果。《Apex英雄》：把作弊者关在一起让其...
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