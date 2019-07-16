关于ETC的这四件事 你必须要了解

早前发改委发布的一则《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。让ETC站上了行业最强风口。



发改委文件点燃ETC热潮

其实ETC并不是新鲜事物，早在2010年就已经开始推广。理论上ETC凭借具有的安全环保、又使用快捷的优点，应该会被广泛接受。但是实际情况是ETC渗透率一直不高。

根据交通部发布的数据，截至2018年底全国汽车保有量在2.4亿左右，其中小型载客汽车首次突破2亿辆。其中ETC用户仅有7656万，占比仅有31.9%。

所以这里借着新一轮东风，让我们好好了解下ETC，以及在使用ETC过程中遇到一些问题

01 什么是ETC

据悉ETC又称高速公路不停车电子收费系统。它是通过“车载电子标签 +IC卡”与ETC专用车道内的微波设备进行通讯，从而实现车辆不停车缴费的全自动收费系统。



ETC技术示意图

电子标签（简称OBU）是记载车辆信息并和车道上安装的专用设备进行微波通讯的车载设备。电子标签须与IC卡配合使用，如北京的ETC IC卡叫做速通卡。两者结合之后便可通过免停车ETC车道，实现不停车缴纳通行费。

ETC的优点则是安全环保。如在高速公路上，如果走人工通道经常是离收费站好远，车辆就开始排队，此时通行效率极低。而ETC通道车辆几乎没有停留。根据官方数据，一条ETC车道相当于5条人工收费车道。通过收费站的平均时间由14秒降低到3秒，这对于缓解拥堵作用明显，由于减少了汽车怠速等待时间，也是非常有利于节能环保。

截至2017年底，高速公路电子不停车收费系统(ETC)已经实现全国联网。为了大力推行ETC，当前使用ETC设备会有一定的通行费用减免政策。

根据发改委最新《通知》指出，从2019年7月1日起，除了严格落实对ETC用户不少于5%的车辆通行费基本优惠政策，并实现对通行本区域的ETC车辆无差别基本优惠；还鼓励各地结合实际，优化完善高速公路差异化收费政策，加大对ETC用户的优惠力度；鼓励发行机构建立ETC用户积分机制，给予ETC客户权益专享、礼品兑换等多种形式优惠。

02 如何办理ETC

当前办理ETC主要有三种途径，一种是去ETC服务网点办理；第二种是去银行办理；第三种是微信和支付宝办理。

营业网点办理（北京速通卡（储值卡）为例）

目前，根据北京速通卡官网显示，用户可以到相关营业网点现场办理速通卡业务。值得一提的是，在京外地车主也可以到北京速通卡网点办理ETC业务，并且通行全国。北京市速通卡部分主要营业网点如下：



北京速通卡部分营业网点

办理速通卡需要的相关资料：

1. 速通电子标签、速通卡开户信息与车辆所有人信息一致。

2. 用户须携带车辆行驶证原件，驾驶已安装牌照的申办车辆到速通公司营业厅或经速通公司授权的代理营业厅（以下简称“客服营业厅”）办理。

3. 个人用户须携带车辆所有人有效身份证件原件及代办人有效身份证件原件；单位用户须携带车辆所有人介绍信、组织机构代码证复印件（加盖公章）或营业执照复印件（加盖公章）、统一社会信用代码登记证复印件（加盖公章）及代办人有效身份证件原件。

用户可以选择的速通卡类型有三种：速通卡储值卡、记账卡以及联名卡。











三张卡片选哪一张，还要依据个人情况选择。

网点办理优缺点：

优点：现场安装，现场开卡即刻使用，无需等待。

缺点：ETC设备需收费，价格可去官网查询。

PS：笔者办理时有优惠活动，存1000元免收取ETC设备费。如果想要办理的用户还是要事前打电话或是网上咨询。

银行办理ETC速通卡业务

当前中行、工行、建行、农行、华夏、平安和光大等银行都有推出ETC服务，而且对于ETC设备都是采用了免费赠送的服务方式。当前银行ETC主要有两种办理途径，线下网点办理，和网上申请两种。

1. 网点申请：您可携带本人有效身份证件、银行卡（信用卡、借记卡）、本次绑定车辆的行驶证原件到银行网点办理签约。并通过“一站式”网点或速通公司网点现场安装、激活ETC标签；或下载“乐速通”APP预约寄送ETC标签。

2. 线上申请：用户可扫码线上申请速通卡、速通标签，收到快递后自助完成安装激活。



工行ETC办理以及优惠政策

中国工商银行为例：车主还可通过工行手机银行APP、工银e生活APP、工银信用卡微讯公众号、工行电子银行公众号、工行客户服务公众号共5个渠道线上申请。

申请流程分为五步：一是点击进入ETC免费在线申请入口；二是填写车主、车辆的相关信息；三是上传车主身份证、车辆行驶证的照片；四是完成ETC扣款卡绑定，信用卡、借记卡均可；五是待审核通过，一般5个工作日后，OBU设备将寄送至申请人所填写的地址，车主可按照说明书完成自助安装。

银行办理ETC优缺点：

优点：除了有道路通行优惠外，银行还有其他优惠，比如免费洗车、初次安装送通行费等。

缺点：注意年费以及卡费等相关费用。另外，银行ETC大多需要用户自己安 装操作，因此有一定风险。

支付宝和微信办理ETC



支付宝ETC办理流程

支付宝选择（首期）与中国邮政储蓄银行合作，在支付宝搜索“ETC服务”小程序，绑定中国邮政储蓄银行扣费银行卡，交纳押金，填写相关资料，便可以免费办理ETC业务（支付宝是芝麻信用分550分及以上才可以办理）。



支付宝将寄送ETC设备给车主，车主自行安装后将收到押金返还（即之前办理时所交的ETC设备押金130元，当设备激活后将返还给用户）。支付宝上办理的ETC设备免收设备费用，高速通行费为全国通行95折。



微信ETC办理说明

微信ETC则是在“ETC”小程序上操作，以“ETC助手”为例，填写相关信息，可选择多种方式办理ETC，包括办理腾讯王卡（限新用户）、平安银行信用卡（限新用户）、交通银行信用卡（限新用户）、车主会员，或交99元保证金（保证金在车主激活后会全额返还）等，车主按流程填写相关信息后，绑定微信支付后即成功办理，微信将寄送ETC设备给车主，ETC设备免收费用，同时，高速通行费为全国通行95折。

支付宝和微信办理ETC的优缺点：

优点：网上操作一步申请很快捷

缺点：用户自己安装有风险；有信用门槛以及押金等

03 关于ETC一些使用中的问题



ETC使用是的注意问题

问题一：



问：ETC余额不足时，用户在车道如何缴纳通行费？

答：此时用户必须使用现金全额缴纳通行费。

问题二：

问：在高速公路收费站入口未使用ETC速通卡，出口可以使用ETC速通卡缴费吗？

答：不可以。用户如在入口车道未使用ETC速通卡，在出口车道需用现金全额支付通行费。但是用户在入口车道使用ETC速通卡，则可以在出口车道使用ETC速通卡缴费，并享受优惠。

问题三：

问：节假日不收费，上高速的时候走了ETC通道，下高速的时候没走，下次上高速的时候会不会扣两次钱？

答：不会，下次进入高速走ETC或人工刷ETC卡会覆盖之前的通行信息，不影响正常使用。下面列举4种免费期间ETC用户的通行状态：

1、从ETC车道入，再从ETC车道出，不会被扣费。

2、从人工车道入，再从人工车道出，不会被扣费。

3、从人工车道入，再从ETC车道出，因无入口信息，出口栏杆机不会抬杆，所以车辆不能正常出站，必须选择人工车道通行。

4、从ETC车道入，再从人工车道出，可以正常通行，不会被扣费。

问题四：

问：我有几辆车，可以一个ETC换着用吗？

答: 不可以，高速实行一车一卡，一辆车只能绑定一台ETC。

问题五：

问：ETC位置贴的不理想，能撕下来重新贴吗？

答：不能。ETC电子标签背后有防拆按钮，如果设备掉落或者按钮弹出都会导致设备失效，设备失效就无法感应，只能到ETC服务网点重新激活安装。

问题六：

问：ETC有被盗刷风险吗

答：有风险。解决办法：一是在办理车辆ETC时，只办理ETC卡，这是一种只有在ETC场景下才能结算的IC卡或者磁卡。此卡不具有金融功能，所以不法分子无法盗刷。

另外针对联名卡用户，一是做到停车拔卡走人，另外就是关闭联名卡其他金融功能，只留下ETC支付，并设上支付上限金额。

04 各个巨头为何都在疯狂抢占ETC风口



各个巨头为何都在疯狂抢占ETC风口

首先是时间紧任务重以及市场庞大。根据交通部发布的数据，截至2018年底全国汽车保有量在2.4亿左右，其中小型载客汽车首次突破2亿辆。其中ETC用户仅有7656万，占比仅有31.9%。



但是根据发改委文件显示，要到2019年12月底，全国ETC用户数量突破1.8亿。也就是说，未来半年内全国ETC新增用户将超过1亿。

其次新增一亿用户这对于所有件行业来讲都是一个巨大的机会。对银行来讲主要动力是发展新用户留住老用户，还能拓展新业务。对于支付宝微信来讲，则是不断扩充和完善支付场景。

最后巨头都看到ETC“不止收费”这样简单。办理ETC业务的都属于“有车一族”。这些都将成为银行以及微信、支付宝以及其他第三方支付机构来说都是高净值客户。

一是银行行可以针对ETC数据降低坏账风险，同时还能衍生出其他理财产品。

二是ETC作为我车身份证，她的个弄将不会仅限于高速收费这一点，未来还将拓展到新零售消费，餐饮娱乐收费等等。这给了微信、支付宝以及其他第三方支付机构来提供了更多的场景渗透的渠道。

因此ETC这股东风还要刮上一阵。对于用户来讲，既然现在优惠多，所以赶紧上车最重要。

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