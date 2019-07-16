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    最新调查：仍有五分之一的大型企业使用Windows7系统

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：微软将于2020年1月14日停止对Windows 7系统的支持，这意味着届时微软甚至将不会再对Windows 7进行安全方面的维护。近期以来，微软一直在呼吁用户升级Windows 10，但频频曝出的系统漏洞实在让人望而生畏。

    近期国外企业软件调查公司Kollective对美国和英国境内的IT员工进行了Windows 7使用率调查。结果显示，仍有将近五分之一的大型企业目前仍在使用Windows 7系统，并且近期没有升级的打算。

    最新调查：仍有五分之一的大型企业使用Windows7系统
    微软呼吁用户升级Windows 10

    Kollective认为这些使用Windows 7系统的公司迁移工程需要耗时数年才能完成，无法在2020年1月14日停止之前完成迁移。Kollective首席执行官Dan Vetras表示：“在从Windows XP迁移过程中，一些大型企业花了三年的时间将整个系统转移到新的操作系统。现在，很多公司需要在不到12月的时间内完成迁移。而没有提前启动迁移的公司不得不额外支付相应的费用，其中本次调查中最大的组织在首年需要支付100万美元才能继续安全使用Windows 7系统。”

    总之，对于企业来说，升级Windows 10是或早或晚的事，最晚要在2023年1月份完成数据迁移，而在这之前很有可能要承担高昂的系统维护费用。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：最新调查：仍有五分之一的大型企业使用Windows7系统http://news.zol.com.cn/721/7219587.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219587.html report 954 中关村在线消息：微软将于2020年1月14日停止对Windows 7系统的支持，这意味着届时微软甚至将不会再对Windows 7进行安全方面的维护。近期以来，微软一直在呼吁用户升级Windows 10，但频频曝出的系统漏洞实在让人望而生畏。近期国外企业软件调查公司Kollective对美国和英国...
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