最新调查：仍有五分之一的大型企业使用Windows7系统

中关村在线消息：微软将于2020年1月14日停止对Windows 7系统的支持，这意味着届时微软甚至将不会再对Windows 7进行安全方面的维护。近期以来，微软一直在呼吁用户升级Windows 10，但频频曝出的系统漏洞实在让人望而生畏。

近期国外企业软件调查公司Kollective对美国和英国境内的IT员工进行了Windows 7使用率调查。结果显示，仍有将近五分之一的大型企业目前仍在使用Windows 7系统，并且近期没有升级的打算。



微软呼吁用户升级Windows 10

Kollective认为这些使用Windows 7系统的公司迁移工程需要耗时数年才能完成，无法在2020年1月14日停止之前完成迁移。Kollective首席执行官Dan Vetras表示：“在从Windows XP迁移过程中，一些大型企业花了三年的时间将整个系统转移到新的操作系统。现在，很多公司需要在不到12月的时间内完成迁移。而没有提前启动迁移的公司不得不额外支付相应的费用，其中本次调查中最大的组织在首年需要支付100万美元才能继续安全使用Windows 7系统。”

总之，对于企业来说，升级Windows 10是或早或晚的事，最晚要在2023年1月份完成数据迁移，而在这之前很有可能要承担高昂的系统维护费用。

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