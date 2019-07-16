Redmi Note 7系列今日将公布全新配色

中关村在线消息：Redmi Note 7系列首款机型发布于今年1月10日，这也是红米品牌独立后的第一款产品。昨晚，Redmi红米手机官方表示今日将公布该系列全新配色。



Redmi Note 7系列将推全新配色

对于这款新配色，小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰表示：“刚才又端详了一会这个新配色，竟然找不到一个词来形容它的美，大家帮我一下。”结合官方海报来看，这款全新的配色可能是一种特殊的白色。



Redmi Note 7采用水滴屏方案

据了解，Redmi Note 7采用康宁第五代大猩猩玻璃，屏幕采用6.3英寸水滴全面屏。核心配置方面，Redmi Note 7搭载满血版高通骁龙660处理器，电池容量为4000mAh。相机方面，该机后置4800万（CMOS传感器为三星GM1）+500万AI双摄组合，前置为1300万像素。



Redmi Note 7后置双摄

而Redmi Note 7 Pro则相对还升级了骁龙675处理器、4800万索尼IMX586相机、标配18W快充和增加了P2i防泼溅。

值得一提的是，前几天Redmi红米手机官方还正式宣布，Redmi Note 7系列手机在不到6个月时间里，全球销量突破了1500万台。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Redmi Note 7系列今日将公布全新配色http://news.zol.com.cn/721/7219575.html