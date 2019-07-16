早报：上半年最保值的手机竟是它 华为出货量暴涨

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

手机厂商每年甚至每季度都在推出新的机型，想要自己手中的手机保值可不容易，不过有人统计了今年上半年最保值的十款手机。



一加7 Pro成2019上半年最保值新机





二手数码回收平台回收宝近日公布了2019年上半年新机保值榜，其中一加7 Pro以76.86%的保值率排名第一。其他宝保值率前十的机型还有：华为P30 Pro、华为P30、Redmi K20 Pro、一加7、荣耀20、OPPO Reno十倍变焦版、小米9、Realme X、OPPO K3。

看完保值情况，再来看看销量。





Huawei Facts官方推特发文宣布，华为手机在2019年第一季度全球共出货5840万部，同比增长44.5%。市场研究公司Gartner Inc表示这一数字已经是全球第二大次出货量品牌，全球市场份额达到15.7%，仅次于三星的19.2%。

华为的全球化战略正在迅速布局，其中一站就是意大利市场。



华为未来3年内向意大利投资31亿美元





据路透社报道，华为意大利分部CEO缪晓阳表示，华为将在未来3年内向意大利投资31亿美元，此举会为意大利创造1000个工作岗位。

分析称，华为在意大利的5G市场有很大的发展前景，同时也可以加强华为在整个欧洲地区的布局。

除了华为，vivo也在积极部署海外市场。

vivo开始在德国和乌克兰招聘员工





据外媒报道，vivo正在德国和乌克兰招聘员工，显示出向欧洲市场进军的意愿。招聘信息显示，vivo正在德国招聘创意经理、战略经理、品牌经理、设计经理等岗位，而工作的地点就在德国本土。同样，在乌克兰的招聘也在进行中。

中兴的自研操作系统近日传出好消息，一起来看看。



中兴新支点OS发货量已突破两亿套





中兴手机战略发展部主管吕钱浩在微博中表示，中兴新支点OS V3.3良好支持ARM、PowerPC、MIPS、X86、龙芯、飞腾、兆芯等不同指令集的芯片，支持单核、双核、四核、八核等处理器，已获得第四届中国工业大奖。目前新支点OS的货量已经超过两亿套。

小鹏汽车维权事件看来短时间难以解决了，最近又曝出新的论调，车主恐难妥协。

小鹏汽车维权事件升级 律师称小鹏行为不违法





针对小鹏汽车隐瞒新款升级处理老款车型库存的行为，有律师表示并不违法，称这只是厂商的一种销售策略。律师称所有售出的车辆生产许可都合法，也不存在质量问题，如果老款车主因为产品更新换代问题进行维权，无法得到法律的支持。但显然老车主们是不会接受这样的说法的，并且已经在民间激起了企业道德的讨论。

一直坚持保留3.5mm耳机孔的三星现在也有些扛不住了。

Galaxy Note 10也把3.5mm耳机孔拿掉了





美国联邦通信委员会网站上更新了三星Galaxy Note 10的证件照，从图片上可以看出，该机的底部已经不再有3.5mm耳机孔的痕迹，只剩下一个充电口和一个S Pen插孔。

最后来看一条游戏方面的新闻。

中国玩家或于下个月玩到《赛博朋克2077》试玩





波兰游戏厂商CDPR在微博宣布，将于8月2日举办首届中国玩家见面会，由于微博的宣传海报使用的是《赛博朋克2077》，因此很可能会在活动上提供试玩。据悉，这次见面会将采取邀请制，CDPR会向符合条件的玩家寄送邀请函。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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