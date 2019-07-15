高通发布骁龙855 Plus 新旗舰处理器放出来了

中关村在线消息：高通在今天正式宣布推出高通骁龙855 Plus移动平台，这是骁龙855的升级产品，旨在提供增强的性能并支持数千兆比特5G、游戏、AI和XR体验。

搭载骁龙855 Plus的商用终端预计于2019年下半年面市。



高通骁龙855 Plus

骁龙855 Plus集成了支持数千兆比特连接的骁龙X24 LTE 4G调制解调器，并通过利用骁龙X50 5G调制解调器和Qualcomm Technologies射频前端解决方案实现5G连接。

与骁龙855相比，骁龙855 Plus支持的增强性能包括：Qualcomm Kryo 485 CPU的超级内核主频高达2.96GHz，Qualcomm Adreno 640 GPU实现15%的性能提升。

骁龙855 Plus集成了Qualcomm Technologies在游戏、Al 和XR领域的许多最新技术与特性：

游戏：骁龙855 Plus可以支持更高的性能和游戏体验。通过面向游戏优化的一整套软硬件特性，Snapdragon Elite Gaming旨在为用户提供竞争优势，例如对Vulkan 1.1图形驱动的支持，其能效与Open GL ES相比提升20%。此外，Snapdragon Elite Gaming还支持系统级游戏卡顿优化、游戏快速加载优化和游戏防作弊扩展程序等软件增强特性。

AI：第四代多核Qualcomm人工智能引擎AI Engine能够带来极速响应的游戏体验，它支持每秒超过7万亿次运算（7TOPs）并可综合实现专有的可编程AI加速。

XR：通过将XR头显连接至搭载骁龙855 Plus和骁龙X50 5G调制解调器的移动终端，用户可以轻松享受沉浸式XR体验（AR/VR体验），并获得极速、超流畅的5G体验。

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