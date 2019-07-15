苹果在印度启用新销售策略：将入门级提升为iPhone6S

中关村在线消息：据印度媒体报道，当前苹果公司已将其四款智能手机iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone 6s Plus下架，将新的入门级更换为iPhone 6S。当前，iPhone 6s在印度的售价约为29500卢比（约合2958元人民币）。这个举措将当地的苹果入门机价格提高了8000卢比（约人民币802元）。



苹果将印度入门级提升为iPhone 6S

这样一来，苹果手机在印度的销量恐怕还得再降。此前，国外市场调研公司Counterpoint Research曾报道，第一季度iPhone在印度销量暴跌42%约22万部，平均下来每天不足2500部。印度作为全球第二大智能手机市场，苹果始终未拿到足够的份额。

Counterpoint Research预计苹果今年在印度的总销量可能在150到160万部，同比下滑10%到17%。截至目前，苹果在印度智能手机份额已跌至1%。

此外，据消息人士称，苹果已开始将印度制造的iPhone运往欧洲市场。

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