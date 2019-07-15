晚报：iPhone6s印度开售 华为供应链名单曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。



荣耀9X手机安兔兔跑分曝光

据安兔兔官方介绍，荣耀9X手机安兔兔跑分曝光，6GB+128GB版本跑分为219809分。据了解，荣耀9X手机的尺寸为163.1×77.2×8.8mm，重量约206g。屏幕尺寸为6.59英寸，分辨率是2340×1080，电池容量3900mAh。荣耀9X内存有4/6/8GB版本，存储空间有64/128/256GB三个版本；据安兔兔信息显示，此次测试的是6GB+128GB版本。



Z点评：7月23日发布会上不见不散。

华为：我们每个元器件都有两个供应来源 供应链主要来自中国



华为：我们每个元器件都有两个供应来源

近日在英国接受新华社记者采访时，华为高级副总裁张建岗就谈到了这个话题。他表示：“在全球化背景下，我不认为有哪家公司的产品所用的元器件是100％自产的，因此我们在10年前就开始了一项名为‘商业可持续管理’的战略，这意味着我们每一个元器件都会有两个供应来源。”



华为在深圳举办了2018华为核心供应商大会，到场150家，获奖92家，随后这份核心供应商名单被公开，这对华为来说还是第一次。从名单看，华为核心供应商中来自中国的最多共有37家，包括中国大陆25家、中国台湾10家、中国香港2家，另外美国33家、日本11家、德国4家、瑞士/韩国各2家、荷兰/法国/新加坡各1家。

Z点评：核心供应链大部分来自中国厂商，保证绝对安全。

苹果在印度发售iPhone 6S：价格感人



苹果在印度发售iPhone 6S

据印度媒体报道称，苹果在印度还启用了新的策略，新战略的一部分在于专注价值提升而非销量增长，苹果已停止在印度市场销售iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone 6s Plus四款机型。此举将使印度入门级iPhone的价格提高近8000卢比（约合802元人民币）。



当前，iPhone 6s在印度的售价约为29500卢比（约合2958元人民币），而之前的入门机型iPhone SE的售价为21000卢比（约合2105元人民币）至22000卢比（约合2206元人民币）。

小鹏汽车回应老车主维权：已经良性沟通



小鹏汽车回应老车主维权

近日多地小鹏汽车车主发起维权，围堵小鹏汽车总部，打出“欺诈车主”、“骗取补贴”、“要求退车”等标语。



至于原因，则是小鹏汽车在7月10日刚刚推出的2020款小鹏G3车型所致，有老车主发现，2020款小鹏G3 520起售价仅有159800元，相较于2019年款小鹏G3，不仅续航里程要多出155km，而且售价还要便宜18000元。

对此，7月15日，小鹏汽车回应老车主退车事件称：7月13日我们已经做了良性沟通，收集了车主们的合理诉求，反馈给高层。车主们也表示理解，希望双方能够得出一个都能满意并且合理合法的解决方案。

Z点评：汽车可不比手机，不能说换就换。

三星Note 10证件照曝光：3.5mm耳机接口去除



三星Note 10证件照曝光

据外媒报道称，从FCC公布的最新图片来看，Note 10设计上三星已经做出了更改，简单来说就是取消了3.5mm耳机接口，而从底部接口上看，除了充电接口、S Pen插孔以外，就没有其余的孔了。



之前的消息显示，三星Galaxy Note 10系列在欧洲发售的版本是从256GB起跳，还将提供512GB、1TB版本。

其中，三星Galaxy Note 10售价是999欧元（约合人民币7700元、256GB版本），三星Galaxy Note 10+售价是1149欧元（约合人民币8900元、256GB），顶配有望过万。

Z点评：3.5mm接口将会被蓝牙等无线设备所取代。

映客宣布8500万美元全资收购社交产品“积目”



映客宣布8500万美元全资收购社交产品“积目”

映客宣布，以8500万美元的价格全资收购社交产品“积目”。公告称，交易完成后，积目原团队将继续保持独立运营。积目是一款主打“潮”、“酷”风格的陌生人社交产品，App在苹果应用商店社交类榜单排名第14，高于多款同类型竞品。映客方面表示，此轮收购可以让映客集团更好地服务现有客户，满足目标人群更多维度上的需求。



Z点评：直播行业收购和淘汰就是当前的主流。

网约车数据：滴滴日单2800万，高德70万，美团50万



网约车数据：滴滴日单2800万

据晚点LatePost报道，他们获悉了滴滴、高德、美团、首汽、曹操、百度地图的日单情况。目前，高德地图网约车日单量70万单。美团目前规模为40万~50万单，其中在上海和南京两个城市的自营约30多万单，聚合模式共1万~2万单，和自营差距较大。目前曹操日单在40万单左右，首汽是60万~70万单，百度地图15万。



滴滴国内网约车日单量远超上述竞争对手，在2400万单左右。而整个线下出租车行业日订单在5000万单左右，远高于整个移动出行的总规模。

Z点评：总得来讲就是滴滴一家独大，无人能敌。

游戏平台Steam正测试由AI向玩家推介游戏



游戏平台Steam正测试由AI向玩家推介游戏

据国外媒体报道，Steam正通过Steam Labs的方式进行3个实验。其中一个名为交互式推荐（Interactive Recommender），机器学习可根据玩家的库预测玩家可能喜欢的游戏。简单说来，就是利用经过“数十亿”个游戏时段训练的神经网络，并基于用户的游玩历史和“其他显著的数据”来作推荐。



Steam Labs还在进行另外两个实验，微型宣传片（Micro Trailers）是播放6秒的游戏宣传片，让用户对游戏有大致了解；自动展示（The Automated Show）是一个每天持续半小时的节目，自动展示Steam游戏，都是以AI和自动化工具来生成的内容。

Z点评：AI将无所不在。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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