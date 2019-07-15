网络红包缴税?看完以下官方回复就放心了

中关村在线消息：日前#网上抢红包要缴税了#话题再次登上微博热搜榜。现在官方回应来了，指出所谓“网络红包”收税，仅包括企业向个人发放的网络红包，不包括亲戚朋友之间互相赠送的网络红包。



亲戚朋友间的红包不影响

早在6月26日，财政部、税务总局就联合印发《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》。在公告中将部分原按“其他所得”征税的项目调整为按照“偶然所得”项目征税。其中“网络红包”也被列为“偶然所得”，适用税率为20%。

需要说明的是，《公告》所指“网络红包”，仅包括企业向个人发放的网络红包，不包括亲戚朋友之间互相赠送的网络红包。亲戚朋友之间互相赠送的礼品（包括网络红包），不在个人所得税征税范围之内。

同时企业红包也有说明，单指在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品（包括网络红包，下同），以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，个人取得的礼品收入，应征收个人所得税，税率为20%。

不过需要注意的是，企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品（产品）和提供服务等情形，不征收个人所得税。也就是抢天猫或是京东等的优惠券红包，则不需要缴税。

看完了上述说明，大家明白了吗。

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