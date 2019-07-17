7块不到的抗蓝光防碎边手机高质量贴膜

手机钢化膜较为常见，很多人都用贴钢化膜作为保护手机的首选。但是传统的手机贴膜有一些弊端，比如容易碎边；贴膜容易脏，沾满了自己的手印等等，所以一块优质的贴膜是屏幕的保护伞。





箐拓钢化膜为全玻璃砖石贴膜，砖石涂层，全屏覆盖，防爆而且坚硬不碎边，能为你的手机屏幕保驾护航。贴膜与手机相同工艺，一整块玻璃切割一体保护。手感舒适，冷雕工艺精心打造。膜表层采用疏油涂层，可以有效强抗指纹。贴膜能高清显示，还原手机的原色彩显示技术。而且手机采用蓝光护眼，就算看一整天都不累~关键是价格都不是很贵，就算买来屯着也不会觉得浪费~赶紧拔草吧！



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