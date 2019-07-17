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    7块不到的抗蓝光防碎边手机高质量贴膜

      [  中关村在线 原创  ]   作者：陈莉   |  责编：张金梁

    手机钢化膜较为常见，很多人都用贴钢化膜作为保护手机的首选。但是传统的手机贴膜有一些弊端，比如容易碎边；贴膜容易脏，沾满了自己的手印等等，所以一块优质的贴膜是屏幕的保护伞。

    10块不到的抗蓝光防碎边手机高质量贴膜

    箐拓钢化膜为全玻璃砖石贴膜，砖石涂层，全屏覆盖，防爆而且坚硬不碎边，能为你的手机屏幕保驾护航。贴膜与手机相同工艺，一整块玻璃切割一体保护。手感舒适，冷雕工艺精心打造。膜表层采用疏油涂层，可以有效强抗指纹。贴膜能高清显示，还原手机的原色彩显示技术。而且手机采用蓝光护眼，就算看一整天都不累~关键是价格都不是很贵，就算买来屯着也不会觉得浪费~赶紧拔草吧！

    苹果防蓝光防碎边手机钢化膜

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    除了苹果手机的钢化膜之外，还为大家推荐了其他优质的钢化膜，优惠券如下：

    华为手机钢化膜

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    华为p30钢化膜mate/20/p20/pro/20X荣耀v20/v10v9/8x青春版nova/5/5i/3/3e/3i/4e水凝2s全屏plus手机膜p10/p9

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    oppo手机钢化膜

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    vivo手机钢化膜

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    （本文图片来自于互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7219069.html report 1177 手机钢化膜较为常见，很多人都用贴钢化膜作为保护手机的首选。但是传统的手机贴膜有一些弊端，比如容易碎边；贴膜容易脏，沾满了自己的手印等等，所以一块优质的贴膜是屏幕的保护伞。箐拓钢化膜为全玻璃砖石贴膜，砖石涂层，全屏覆盖，防爆而且坚硬不碎边，能为你的手机...
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