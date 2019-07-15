荣耀智慧屏马上来了 智能电视革命性功能靠谱预测

之前一直在猜测中的“荣耀电视”今天终于有了一个明确的说法，荣耀在今天下午举办了一场荣耀新品类媒体沟通会，正式宣布荣耀智慧屏的存在。尽管正式产品要到8月才会亮相，但这次荣耀确实抛出了一个新概念。荣耀再次强调不会做传统电视，所以这个“智慧屏”到底是怎样一个产品，现在还不明确。

今天我们不妨来分析一下，荣耀智慧屏，或者更进一步，以后的智能电视产品会是怎样一种形态，会有哪些革命性的新功能特性呢？

01 打通手机成为家庭多媒体娱乐中心

电视在人们的心目中第一要务自然还是用来观影娱乐的，但目前的电视，包括智能电视，对娱乐的范围仍然框定得有些小了。

笔者认为新的智能电视形态应该会与智能手机直接打通，这是在家庭场景中很容易想到的事。对于很多人来说，现在的娱乐中心就是手机，不管是看视频、看小说、看新闻、还是玩游戏，都是在手机上进行的。



手机与电视打通

但手机有一个明显的缺陷就是——屏幕不够大，出门在外手机确实是够用了，但是待在家里就完全没有必要还忍受这么小的屏幕，直接与电视打通，用电视获得更高级的视觉体验显然是更明智的选择。

也就是说，电视将成为手机的一个辅助输出端口，代替手机成为在居家环境中的多媒体娱乐中心。

02 摄像头智能识别成为标配

笔者认为，摄像头将成为未来智能电视的标配，同时人工智能也会进入电视成为重要的服务提供给用户。



摄像头将会智能识别家庭成员的身份，并根据对应的身份建立针对性的兴趣图谱，通过数据分析进行精准的内容推送。



摄像头与智能识别在Xbox上已经实现了

举个例子，当家里的老太太走到电视机前，摄像头就能够识别出这是奶奶，并自动根据其过往的观看内容播放她可能感兴趣的节目，比如戏剧、老电影、电视剧等等。而小朋友在收看电视时则会获得儿童适宜的节目推送，这样家长也不用担心会有儿童不宜的内容被孩子看到了。

这个功能在技术层面上其实并不复杂，至少在手机上已经实现了，只是没有把体验连贯起来，但电视就可以很好的解决这个问题。

03 智能语音控制无处不在

有了摄像头和智能识别，语音控制应该也会成为智能电视的标准配置。语音控制经常被人们吐槽，那是因为在户外使用手机一直用语音确实很奇怪，但如果是在家里，整个语音控制的过程就显得很自然了。

而且在家里的一个现实情况是，一个人往往是在忙着做其他的事情，这时候用语音来进行控制就非常顺当了。



语音让控制电视更自然

不知道大家有没有这样的经历，自己在厨房里做菜，家里小朋友要看电视，这时候我们会叫家里其他的大人给孩子开一下电视。但如果电视自己有了语音控制，就不用麻烦别人了，自己直接喊一声就行。

当然语音控制的场景不仅仅只有这样，在很多时候一句顺嘴的命令让电视去执行，会让整个交互过程更加地流畅和无缝。

当然，如果语音本身也能和摄像头一样能够进行身份认证来识别使用者，那就更棒了。这一点在现在的智能音箱中已经能够实现，集成进电视里也不会是什么难事。

05 家庭智能中心地位

以后的智能电视不应该再仅仅作为一种“看片”的娱乐性需求，虽然这个需求仍然是很重要的一个，但以后电视在家庭中的地位应该升级为中控中心。

其实将电视作为家庭的智能中心而不是选择其他家电，是一件非常自然而然的事情。首先，电视的体型够大，这么一个大家伙放在客厅里很难不让人第一时间注意到它；其次，它拥有所有家电中最大的显示设备，操作起来更直观清楚。



电视往往处于家庭的中心位置

这些特点都为电视成为家庭智能中心提供了条件。现在不少购买了多个智能家居产品的用户在统一管理这些设备时，还是在通过手机App，但不得不说体验并不好。

当电视接管这一切的时候，我们可以想象出这样更合理的场景：屏幕中可以随时调取各个智能家居终端的控制界面，进行更直观的操作。

在平时，这些监控画面完全可以一直在电视屏幕上显示各个家电的运行状态。一个非常直观的例子就是，将电视与智能门控连通起来，就可以实时监控门口的情况。

智能电视还有一个优势在于它的位置，一般来说家里最好的电视都是放在客厅里的，这样一个家庭的中心地带，也是统管所有家电的理想区域。

06 从互联网电视走向下一世代

通过以上的描述，这样的产品形态已经完全从电视这个传统概念升华了，所以我们也能够理解荣耀将其命名为智慧屏产品，而不再称其为电视。

因此我们今后在购买电视时，很可能也要跳出传统电视的框架，去想一想现代家庭还需要哪些功能和特性，然后再决定去购买一台怎样的大屏设备。

电视已经从早年的数字电视升级到了现在的互联网电视，而在进入智能时代后，电视又该是怎样一种形态，希望大家能够在评论区和我们一起讨论。

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