男士要“面子”：这三款剃须刀必看

“每个男士都应该有自己的一把剃须刀!”优质的剃须刀能轻松给男士解决“面子问题”。

三刀头旋转式电动剃须刀

飞科剃须刀为双环急速贴面刀网，接触面积大，紧密贴合面部轮廓，能更快剔除胡须。而且每一刀都是独立剃须单元，全方位转动！弹出式鬓刀可修建较长胡须，机体隐藏式设计，一键弹出。





全身水洗，充电安全。充电8小时可使用约60分钟。1天使用1分钟的话，充满一次约可用2个月哦。重要的是两年内保修，害怕踩雷的朋友不用有太多顾虑啦~原价119，券后只需69元。

三刀头旋转式电动剃须刀 [经销商] 淘宝商城 [产品售价] 69元 进入购买

充电式智能水洗剃须刀

另外一款剃须刀是销量之王，同为三头独立浮动，双环贴面不锈钢刀网，刀头方便清洁，每次使用都靓丽如新，刀头可直接用水清洗。





产品提供USB接口充电线，支持USB充电器，可连接充电宝、电脑、汽车充电接口等，方便差旅携带，满足多场景剃须需求。所以包装内不含电插口，介意慎买~机身符合人体工学设计，手感更舒适，智能LED显示，充电效果可以一目了然。券后只需34.9元。