Android Q将尽快发布 谷歌称已在加紧完善

中关村在线消息：据外媒报道，谷歌Android Q已经迎来第五个测试版本。该版本发布之后，谷歌官方表示，Android Q Beta的第五个版本，其系统完整度以及流畅度已接近最终发布版。



谷歌Android Q Beta 5非常接近最终发布版

与此同时谷歌表示其正在扎进优化Android系统中的手势导航功能。谷歌称目前正在和几大设备厂商展开密切合作，以确保用户和开发者均能享用到标准化的 Android手势导航。

开发者指出，Android Q Beta 5进一步优化了手势导航，并在几个关键领域进行了重要更新。如用户可以从左下角或右下角斜向滑动以启动Google Assistant助手。另外包含导航抽屉的应用引入了peek手势: 用户轻压屏幕边缘来 “抓住” 抽屉，然后向内滑动，便可拉出抽屉页面。所有版本的 DrawerLayout 均提供 peek 支持，其中以 DrawerLayout 1.1.0-alpha02 的体验最优。

据了解，Android Q计划将在Q3正式发布。在公布Android Q系统同时，谷歌还公布了Android Q首批升级名单，具体包括谷歌Pixel、一加、传音、小米、华硕、华为、索尼、诺基亚、OPPO、LG、Essential、vivo、realme等品牌。

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