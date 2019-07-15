中关村在线消息：近日据外媒消息，在上周五甲骨文在起诉美国国防部的官司中败诉。联邦索赔法院高级法官埃里克·布鲁金驳回了甲骨文的诉讼。



甲骨文输掉官司 将失去100亿刀云计算合同

此前，美国国防部计划，将其价值高达100亿美元的云计算合同授予单独的一家公司，而不是多家公司。

今年4月，美国国防部将甲骨文和IBM从该项目的竞标中淘汰，留下亚马逊和微软成为最后的竞争者。

因此，甲骨文在去年12月的时候向联邦索赔法院提起诉讼称，美国国防部对该合同的最低要求，以及只挑选一名获胜者的决定，违反了旨在确保竞争的联邦采购法。但美国政府表示，只选择一名获胜者，将更好地巩固其技术产品。

该诉讼还称，采购过程存在作弊行为，包括至少三名前国防部官员与亚马逊有关系。亚马逊被认为是该项目的领先者。美国政府反驳说，这些前雇员不是项目的主要决策者。

法官埃里克·布鲁金表示，甲骨文没有达到竞标的标准，而且它也不能证明在采购过程中可能出现的其他错误导致偏见。

法官的裁决对甲骨文来说是一个重大打击，如果美国国防部将该合同授予另一家云计算公司，甲骨文可能会失去另一部分联邦国防业务。

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