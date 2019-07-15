中关村在线消息：近日据荷兰知名科技博客 LetsGoDigital 爆料，他们发现了三星的一份新颖的拉伸屏专利。















三星拉伸屏专利曝光：GalaxyS11增50%显示面积

从这份新专利的描述来看，其似乎很容易实现。作为一个有效的屏幕拉伸解决方案，其有望兼顾大屏使用场景和口袋收纳的需求。



文档中包含了 14 分草图，其中可见到现代设计的智能手机，以及三星知名的 Infinity 无边框显示屏设计。



该机竟然能够扩展宽度，将屏幕显示面积增加 50% 左右。遗憾的是，目前三星似乎仅停留在外观设计的层面。

至于该机的机械结构和实现方式，目前暂不得而知。但从图像来看，柔性屏的侧边框可以随动，以便为屏幕提供充分的保护。

若该机采用了居中的前摄打孔屏设计，那柔性屏的这部分，还需要采用基于导轨的支撑设计。由于屏幕只能向右滑动，所以剩余的屏幕表面，也可能卷曲收纳在右侧的壳体。



这项看起来非常新颖大方的专利设计，如果要运用到产品上估计还有漫长的时间来等待了。

（文中图片来自LetsGoDigital）

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