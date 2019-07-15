中关村在线消息：援引外媒报道，分析师郭明錤日前发布最新报告称，预计2019年华为手机出货量可望至2.6亿部，同时华为有可能在7月底前重新取得Google的GMS认证与授权。



郭明錤：预计2019年华为手机出货量将达2.6亿部

郭明錤在报告中指出，华为手机的供应链近期已上调2019下半年及全年的出货量预估。原因之一是华为在中国市场的占有率提升，另外一个原因是华为中低端机型在海外市场的销量重新获得增长，同时随着危机解除，国外的运营商和销售商重新开始销售华为手机、而华为也采取了更积极销售策略。

与此同时郭明錤还预计，华为有可能在7月底前重新取得Google的GMS认证与授权，由此2019年华为手机出货量可望至2.6亿部。即便华为无法重新取得GMS认证与授权，预计2019年华为手机出货量仍可达2.3亿部。

另外，路透社也发文称，美国政府可能在2~4周内批准向美国公司颁发重新开始向华为供货的许可证。也就是美国一些企业最快将在7月底至8月中旬左右，就能恢复向华为供货。

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