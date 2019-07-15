中关村在线消息：近日据外媒消息，Valve日前发布了Steam Labs，其中包括三个AI工具功能：微型预告片、交互式推荐器和每日半小时自动展示。











SteamLabs新功能可扫描游戏时间并提供购买建议

而现在，Valve正在推出一项名为SteamLabs的全新测试服务，该服务使用人工智能工具扫描用户的游戏时间，并推荐下一步购买什么。



根据官方页面，该服务致力于围绕发现性、视频、机器学习等方面的实验。目前Steam实验室有三个可用的实验性项目分别是：微型预告片，交互式推荐器，以及每日半小时自动展示。

微型预告片允许Steam根据类型、鉴赏家选择或其他分类为玩家提供六秒的预告片展示。如果你对某个特定的作品很感兴趣，可以直接点击来访问商店页面。这一功能很可能是受到了网络上相关第三方推荐的启发，现在正与推特上“Steam Trailers in 6s”账号展开合作。

自动展示功能与游戏本来的预告片功能相似，不过该功能将整合多个短预告片，进行四段同时展示以及播放音乐。

该功能最初的目标是让Steam能够从游戏商店页面自动生成画外音介绍，但Valve似乎遇到了一些问题，正如该公司在Steam页面上所承认的那样：“在文本语音转换测试中，我们使用的电脑转换语音出了点问题，所以该功能将会延后，我们也正在研究该问题。”

最后是交互式推荐器功能。这是一个“神经网络模型，它被训练为根据用户的游戏时间历史以及其他重要数据推荐游戏”，这些数据基于“数百万Steam用户和数十亿次游戏过程”。“

作为结果，用户可以调整滑块，这样就可以根据推荐度和新旧度来调整游戏推荐范围。此外，还可以通过标签限制游戏推荐。

（文中图片来自互联网）

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