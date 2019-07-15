中关村在线消息：今日国家统计局正式公布了全国上半年经济数据。显示上半年国内生产总值450933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%。其中在居民收入上，截止2019年上半年，全国居民人均可支配收入15294元。



上半年全国人均可支配收入1.5万 你拖后腿了吗

国家统计局公布数据显示，2019年上半年，全国居民人均可支配收入15294元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.5%。其中，城镇居民人均可支配收入21342元，增长8.0%，扣除价格因素，实际增长5.7%；农村居民人均可支配收入77378元，增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.6%。

居民消费价格方面

上半年，全国居民消费价格同比上涨2.2%，涨幅比一季度扩大0.4个百分点。其中，城市和农村均上涨2.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨3.9%，衣着上涨1.8%，居住上涨2.0%，生活用品及服务上涨1.1%，交通和通信下降1.0%，教育文化和娱乐上涨2.5%，医疗保健上涨2.6%，其他用品和服务上涨2.2%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨0.5%，猪肉价格上涨7.7%，鲜菜价格上涨9.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨1.8%，涨幅比一季度回落0.1个百分点。6月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅与上月持平；环比下降0.1%。



上半年，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.3%，涨幅比一季度扩大0.1个百分点。6月份，全国工业生产者出厂价格同比持平，环比下降0.3%。上半年，全国工业生产者购进价格同比上涨0.1%，涨幅与一季度持平。6月份，全国工业生产者购进价格同比下降0.3%，环比下降0.1%。

就业形势方面

上半年，全国城镇新增就业737万人，完成全年目标任务的67%。6月份，全国城镇调查失业率为5.1%，比上月上升0.1个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为4.6%，低于全国城镇调查失业率0.5个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。6月份，全国企业就业人员周平均工作时间为45.7小时。二季度末，农村外出务工劳动力总量18248万人，比上年同期增加226万人，增长1.3%，增速比一季度加快0.1个百分点。

（文中图片来自新浪）

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