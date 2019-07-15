稳了 路透社：美公司最快8月份恢复供货华为

中关村在线消息：援引自路透社报道，美国政府可能在2~4周内批准向美国公司颁发重新开始向华为供货的许可证。也就是美国一些企业最快将在7月底至8月中旬左右，就能恢复向华为供货。



路透社：美公司最快8月份恢复供货华为

路透社报道称，美国一名高级官员透露，美国相关部门可能在2~4周内批准向美国公司颁发重新开始向华为供货的许可证。

对此，路透社指出，美国总统特朗普最近放松对华为限制的决定可能迅速推进。

今年5月，美国商务部将华为列入“实体清单”，禁止美国公司在未获得许可证的情况下向华为提供产品和服务。随后华为开始面临产业链断供的危机，随即华为全面启动备胎计划，如当前倍受关注的鸿蒙系统，就是为了面对谷歌断供Android所准备。



不过，在6月份大阪G20峰会上事情迎来转机，美国总统特朗普宣布对华为解禁。随后人民日报发文予以证实，表示特朗普宣布美企可以向华为出售零部件。

7月10日，美国商务部正式对外宣布，将给部分美国企业发放许可，允许这些企业继续同中国华为公司进行贸易，不过美商务部并没有将华为从“黑名单”中移除。

针对美商务的声明，华为董事长梁华在上周的《2018年可持续发展报告》发布会上作了回应，称将华为放入“实体清单”，我们是表示反对的，因为做出这一决定没有任何事实和依据，这样的决定对任何一方包括美国很多企业都是不利的。我们在全球服务了30多亿人口，这样的决定是非常不公正、不合适的。我们认为不应该仅是放松管制，而是取消“实体清单”这一禁令。

（文中图片来自虎嗅APP）

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