中关村在线消息：今日据外媒路透社消息，该社看到了立法草案副本，一项阻止大型科技公司作为金融机构运作且禁止其发行数字货币的提案，已经分发给众议院金融服务委员会占据多数席位的民主党进行讨论。



Libra或夭折：美众议院拟立法禁止发行数字货币

在Facebook公司提出天秤币引起广泛反对之后，该法案提出对违规企业处以每天100万美元的罚款。

这样一个全面的提议可能会招致热衷创新的共和党成员的反对，而且该法案也可能很难在众议院获得足够的票数。

即使获得众议院通过，它仍然要通过参议院的投票才能成为法律，后者是一场十分艰难的斗争。

这项提案名为《禁止大型科技公司开展金融业务法案》。它所定义的大型科技公司，指的是主要提供在线平台化服务且年营收至少为250亿美元的科技公司。



符合这一定义的Facebook上个月表示将在2020年推出其全球加密货币。Facebook和包括万事达卡、PayPal、优步在内的28家合作伙伴，将组成天秤币协会来管理这种新加密货币。

在此之前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔告诉立法者，Facebook的天秤币的计划无法向前发展，除非它解决了对隐私、洗钱、消费者保护和金融稳定的担忧。



美国总统特朗普上周也在推特上批评天秤币和其他加密货币，并要求想要“成为银行”的相关企业申请银行牌照，还要受到美国和全球法规的约束。

该提案俨然向越来越关注金融服务领域的大型科技公司发出了强烈信号。

（文中图片来自互联网）

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