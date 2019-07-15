中关村在线消息：据外媒消息，今日上午据比特币交易平台Coinbase显示，比特币价格跌破10000美元/枚整数关口，刷新近两周低位，24小时跌幅达11.69%。



入市需谨慎：比特币大跌11% 破10000美元大关

在Facebook推出Libra数字货币引发广泛的反对后，美国政府对比特币的监管范围开始扩大。在此前，美国众议院下属委员会已经向脸书发出信函，要求其停止开发Libra，直到监管机构能够更好地对其进行审查并采取行动。

最新消息显示，美国提议禁止大型科技公司提供金融服务与数字货币。根据媒体看到的提案副本显示，该提案是一项旨在阻止大型科技公司充当金融机构或发行数字货币的提议，已被美国众议院金融服务委员会议员传阅并讨论。该法案提议，若违反上述规定，公司每天将被罚款100万美元。

上周四，美国总统特朗普在其社交媒体上表示，自己不是比特币和其他加密货币的追捧者，数字货币并非货币，它们的价格波动剧烈，且毫无价值基础；不受监管的数字资产还会助长非法行为。在他看来，在美国只有一种真正的货币，那就是美元。



截止至目前，已经有不少重要人物表达过对比特币的担忧。

（文中图片来自互联网）

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