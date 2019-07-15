苹果iOS 12.4正式版将发：内置Apple Card

中关村在线消息：今日有消息称，苹果将在本月正式发布iOS 12.4版更新，本次系统将会是iOS12的最后一个大版本更新，除了会修复诸多BUG和优化APP运行之外，该更新最大亮点是Apple Card。



苹果iOS 12.4正式版将发

目前iOS12.4的第六个测试版，已经在上周向用户和开发者推送。具体是修复图片重启BUG；过滤未知发件人功能改进；反馈助理进行更换图标；钱包APP界面和动画进行改进；加入Apple Card 信用卡相关功能；以及对 Apple TV（视频）进行改进。

随着iOS12.4的第六个测试版的发布，媒体预计苹果很有可能会在本月发布iOS12.4正式版。当然最期待的还是“Apple Card”。



苹果iOS 12.4正式版将发

根据早前消息，苹果Apple Card将于今年夏天首先在美国上线，可以在Apple Wallet钱包中直接申请电子卡，审核通过后还可以申请实体卡。该信用卡主打无年费，无外币转换费，无滞纳金(但有累积利息)，以及消费返利等等，因此倍受苹果用户关注。

（文中图片来自互联网）

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