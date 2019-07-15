五款实用车载手机支架限时优惠 赶紧下手

行车过程中有时候需要用到手机导航，就需要给手机一个固定的方便操作的位置



下面五款实用的手机支架限时优惠中，有需要的小伙伴抓紧下手！！

目前，该支架可领5元优惠券，券后仅售13.8元，还可以选择送车载充电的版本！！



如果需要高稳固性的小伙伴可以看一下下面这个手机支架，该车载支架的材质为航空合金级别。

目前，该支架可领5元优惠券，券后售价53元。

车载手机支架汽车用导航车上支撑出风口卡扣式重力万能通用型支驾 [经销商] 天猫商城 [产品售价] 53元 进入购买

如果你喜欢小巧轻便、拆卸时候能够不被支架夹挡手的车载支架，看看下面这款磁吸式的。





目前，这款磁吸式可360°旋转的支架可领10元优惠券，券后仅售9.9元！！

如果不想卡在车上某个位置，还可以选择下面这种。不仅是支架，还是小型收纳。





目前，这款支架垫有3元优惠券，券后售价15.6元。

如果想要简洁干脆、适配各种型号手机，可以看看下面这款。







目前，这款支架垫有3元优惠券，券后仅售5.9元！！

以上五款是笔者为大家找到的限时优惠的车载支架爆款，有需要的小伙伴抓紧时间购买。



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