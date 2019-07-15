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    早报：荣耀电视提前京东曝光 Pixel4真机泄露

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    荣耀暗示将在今天的发布会上公布电视产品，但又一再强调不会做传统电视，现在荣耀电视终于曝光了。

    荣耀电视提前京东曝光 名为荣耀智慧屏

    早报：

    荣耀曾多次暗示今天的发布会将推出电视产品，不过荣耀一直都成荣耀不会做传统电视。现在谜底揭晓了，京东页面上已经出现了荣耀电视的相关海报，页面标题为荣耀智慧屏。

    此外，海报也透露了发布会的具体时间为今天下午3点开始，据悉，该产品是以全场景智慧互联为核心打造的全新大屏品类。

    苹果新iPhone的浴霸设计已经被吐槽了半年，不过谷歌也打算这么做。

    谷歌Pixel 4真机曝光 也是浴霸

    早报：

    在谷歌公布Pixel 4手机的渲染图之后，现在真机也被媒体曝光了。有媒体放出了一张在地铁上拍摄到的Pixel 4真机照片，其背部的摄像头开孔暴露了其身份。

    Pixel 4确认将采用“浴霸”设计，不过在摄像头的排布上选择了菱形。

    小鹏汽车的解释并没有获得2019款小鹏G3的车主原谅，现在事情变得更复杂了。

    孙宇晨发文支持对小鹏汽车维权 并提供1000万保证金

    早报：

    孙宇晨在微博中发文表示：“支持对@小鹏汽车进行维权！不得对消费者进行欺诈，侵犯老用户合法权益！我个人先拿出一千万人民币作为法律起诉保证金！所有对于小鹏汽车补偿方案不满意的用户可以就此起诉小鹏汽车，我个人补贴80%法律费用直至官方给出满意解决方案！”

    快递也有高级工程师职称了

    早报：

    江苏省今年在职称序列中首次增设快递工程专业，分初级、中级、副高级、正高级四个层次，对应的职称为技术员及助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师。苏州已有22名快递员在近日被评为快递工程专业职称。

    苹果或在本月发布iOS 12.4正式版

    早报：

    有迹象表明，苹果预计在本月正式推送iOS 12.4更新，根据测试版信息，iOS 12.4最大的变化就是增加对Apple Card的支持。

    Apple Card是苹果今年3月推出的虚拟+实体信用卡产品，Apple Card没有年费，也没有外币转换费，任何消费都无条件返现1%，通过Apple Pay消费返现2%，购买苹果商城产品返现3%。

    “我的小米”更名为小米社区

    早报：

    MIUI系统“我的小米”更新运营调整公告，更新后将更名为“小米社区”。原“任务”tab将变更为“产品圈”，原“任务”页搬至“福利”页面，原“发现”页内的“云服务”、“理财”、“贷款”等内容将下线。

    最后来看两条天文方面的消息。

    天宫二号空间实验室本周完成任务

    早报：

    中国载人航天工程办公室官方消息，天宫二号空间实验室已完成全部拓展试验，计划于北京时间2019年7月19日择机受控离轨，后进入大气层，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域，范围为西经160-90度、南纬30-45度。

    周三凌晨来看月偏食

    早报：

    7月17日凌晨我国上空将出现一次月偏食。届时，如果天气晴朗，我国新疆、西藏地区可见月食全过程，其他大部分地区可见“带食月落”。

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：荣耀电视提前京东曝光 Pixel4真机泄露http://news.zol.com.cn/721/7218445.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7218445.html report 2299 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。荣耀暗示将在今天的发布会上公布电视产品，但又一再强调不会做传统电视，现在荣耀电视终于曝光了。荣耀电视提前京东曝光 名为荣耀智慧屏荣耀曾多次暗示今天的发布会将推出电视产品，不过荣耀一直都成荣耀不会做传统...
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