早报：荣耀电视提前京东曝光 Pixel4真机泄露

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

荣耀暗示将在今天的发布会上公布电视产品，但又一再强调不会做传统电视，现在荣耀电视终于曝光了。



荣耀电视提前京东曝光 名为荣耀智慧屏





荣耀曾多次暗示今天的发布会将推出电视产品，不过荣耀一直都成荣耀不会做传统电视。现在谜底揭晓了，京东页面上已经出现了荣耀电视的相关海报，页面标题为荣耀智慧屏。

此外，海报也透露了发布会的具体时间为今天下午3点开始，据悉，该产品是以全场景智慧互联为核心打造的全新大屏品类。

苹果新iPhone的浴霸设计已经被吐槽了半年，不过谷歌也打算这么做。



谷歌Pixel 4真机曝光 也是浴霸





在谷歌公布Pixel 4手机的渲染图之后，现在真机也被媒体曝光了。有媒体放出了一张在地铁上拍摄到的Pixel 4真机照片，其背部的摄像头开孔暴露了其身份。

Pixel 4确认将采用“浴霸”设计，不过在摄像头的排布上选择了菱形。

小鹏汽车的解释并没有获得2019款小鹏G3的车主原谅，现在事情变得更复杂了。

孙宇晨发文支持对小鹏汽车维权 并提供1000万保证金





孙宇晨在微博中发文表示：“支持对@小鹏汽车进行维权！不得对消费者进行欺诈，侵犯老用户合法权益！我个人先拿出一千万人民币作为法律起诉保证金！所有对于小鹏汽车补偿方案不满意的用户可以就此起诉小鹏汽车，我个人补贴80%法律费用直至官方给出满意解决方案！”

快递也有高级工程师职称了





江苏省今年在职称序列中首次增设快递工程专业，分初级、中级、副高级、正高级四个层次，对应的职称为技术员及助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师。苏州已有22名快递员在近日被评为快递工程专业职称。

苹果或在本月发布iOS 12.4正式版





有迹象表明，苹果预计在本月正式推送iOS 12.4更新，根据测试版信息，iOS 12.4最大的变化就是增加对Apple Card的支持。

Apple Card是苹果今年3月推出的虚拟+实体信用卡产品，Apple Card没有年费，也没有外币转换费，任何消费都无条件返现1%，通过Apple Pay消费返现2%，购买苹果商城产品返现3%。

“我的小米”更名为小米社区





MIUI系统“我的小米”更新运营调整公告，更新后将更名为“小米社区”。原“任务”tab将变更为“产品圈”，原“任务”页搬至“福利”页面，原“发现”页内的“云服务”、“理财”、“贷款”等内容将下线。

最后来看两条天文方面的消息。

天宫二号空间实验室本周完成任务





中国载人航天工程办公室官方消息，天宫二号空间实验室已完成全部拓展试验，计划于北京时间2019年7月19日择机受控离轨，后进入大气层，少量残骸将落入南太平洋预定安全海域，范围为西经160-90度、南纬30-45度。

周三凌晨来看月偏食





7月17日凌晨我国上空将出现一次月偏食。届时，如果天气晴朗，我国新疆、西藏地区可见月食全过程，其他大部分地区可见“带食月落”。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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