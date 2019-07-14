晚报：华为鸿蒙OS提请商标 iPhone 11上手图曝光

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

华为已在欧洲提交鸿蒙OS商标申请：Harmony

近日，据外媒报道，华为已在本月12日向欧盟知识产权局(European Union Intellectual Property Office)提交商标申请，申请对象为华为移动和电脑操作系统鸿蒙OS，申请商标为“Harmony”。



华为已在欧洲为鸿蒙OS提交商标申请：Harmony

据gsmarena表示，目前该申请已经在审核阶段了。而此前提交申请的“Ark”将作为“Harmony”在全球市场上的代号。

此前，据华为董事长梁华表示，鸿蒙系统是为物联网开发的，用于自动驾驶、远程医疗等低时延场景。目前华为是否会把鸿蒙发展为手机系统还尚为未知数。

Z点评：目前华为官方尚未表示鸿蒙系统具体用途，所以一切均还是未知数。

爆料达人放出iPhone 11上手谍照：静音键没了

近日，爆料达人Slashleaks在推特上放出了一张疑似iPhone 11的上手图。值得一提是，在曝光图上并未发现静音键的身影。



疑似iPhone 11上手谍照遭曝光

据爆料达人Slashleaks在推特上放出的图片显示，新iPhone 11采用了后置三摄像头的“浴霸”镜头模组设计，同时机身上原有的静音键疑似取消了。

目前，尚不清楚该照片的真实性，也并未有其他取消静音键的消息流出。

Z点评：不管取不取消静音键，反正各种爆料基本上把“浴霸”模组设计坐实了。

苹果在上海启动新计划协助中国开发者

近日，有外媒透露，苹果目前在上海启动了一项计划，意在协助中国开发者开发新应用。



苹果有超过250万的应用开发者来自中国

此前，据路透社在本月10日的报道表示，苹果公司在当天宣布，根据一项新计划的决定，苹果将会定期为中国开发者举办讲座、研讨会以及网络会议。

外界普遍认为这一举措将会是苹果扩大海外市场服务业务的重要举措，因为中国是苹果最关键的海外市场之一。据悉，苹果有超过250万的应用开发者来自中国。同时截止到3月当季，苹果总营收的近18%来自大中华区。

此外，路透社的报道还称，苹果CEO库克表示苹果在中国的服务业务是一个亮点，营收主要来自应用、媒体和其他软件。

Z点评：期待中国开发者能够带来更多的优质应用。

微软Word安卓版破10亿次安装

近日，据Google play上显示，微软Word在安卓系统上的下载安装量突破了10亿次。



微软Word for Android应用在该安卓系统上达到了10亿次下载量安装

据了解，早在去年5月，Word在Android平台就达到了5亿次安装量。数据显示目前世界上大约有20亿部Android手机，Word目前在Android平台下载安装量突破了10亿次，相当于全球有几乎一半的设备下载安装过微软Word。

Z点评：看来微软的“移动为先”战略真的很有成效。

三星为其AR眼镜申请新专利

近日，有外媒报道表示，三星近日向美国专利商标局新提交了一份AR眼镜的专利申请。

三星提交了一份AR眼镜的专利申请

据提交的专利显示，三星提交的AR眼镜在外观上与传统的眼镜很像。不过，根据图片信息显示，眼镜右侧镜片似乎搭载了一块小屏幕。

此外，据提交的专利资料显示，这副眼镜可以通过感应眼镜折叠来实现自动开，关机。

Z点评：想象一下以后出门不用带手机只戴眼镜就可以的日子。

华为微博官宣P30系列首部动画电影：明日上映

今日下午，华为终端官方微博表示，华为P30系列首部动画电影《暗夜追光》明天即将上映，同时华为官方还在微博中放出了预告视频。



华为微博官宣P30系列首部动画电影《暗夜追光》

此前，华为官方就曾放出过《暗夜追光》的预告片，预告片中展现了华为P30系列的夜间捕光能力。

Z点评：从宣传片来看，好像还有点科幻的味道，期待明天正式上映的效果。

天眼查资料显示京东方法定代表人变更

近日，据天眼查数据显示，京东方科技集团股份有限公司发生工商变更，经营范围中增加了电信业务，同时法定代表人由王东升变更为陈炎顺。



天眼查数据显示京东方科技集团股份有限公司法定代表人由王东升变更为陈炎顺

值得一提是，此前据消息透露，苹果iPhone 11将增加新的OLED屏幕供应商，而这个新的OLED屏幕供应商就是京东方。目前该消息尚未确认。

Z点评：期待新iPhone的屏幕效果。

外媒表示HTC Wildfire系列新机或存在

近日，俄罗斯的一份报告显示，HTC正在开发一款全新的智能手机，或为2011年HTC推出的野火系列的延续。



传HTC正在开发HTC Wildfire系列新机

此外，据俄罗斯的一家零售商透露，新系列机型为2011年Wildfire S系列的延续，或命名为HTC Wildfire E。

据爆料称，该机将搭载Android Pie系统，屏幕采用5.45英寸的LCD屏幕；处理器方面将会采用八核Cortex-A55处理器；内存组合为2GB+32GB。

此外，尚未有关于该机的其他的爆料信息。

Z点评：如果真有野火系列新机，相信会勾起不少老手机玩家的回忆。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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