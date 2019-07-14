或进军AR领域 三星为其AR眼镜申请新专利

中关村在线消息：近日，有外媒报道表示，三星近日向美国专利商标局新提交了一份AR眼镜的专利申请。



三星提交了一份AR眼镜的专利申请

据提交的专利显示，三星提交的AR眼镜在外观上与传统的眼镜很像。不过，根据图片信息显示，眼镜右侧镜片似乎搭载了一块小屏幕。

此外，据提交的专利资料显示，这副眼镜可以通过感应眼镜折叠来实现自动开，关机。

目前尚不清楚三星会在何时将该设备落地。

（本文图片来自互联网）

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