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    或进军AR领域 三星为其AR眼镜申请新专利

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王文治   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日，有外媒报道表示，三星近日向美国专利商标局新提交了一份AR眼镜的专利申请。

    或进军AR领域 三星为其AR眼镜申请新专利

    或进军AR领域 三星为其AR眼镜申请新专利
    三星提交了一份AR眼镜的专利申请

    据提交的专利显示，三星提交的AR眼镜在外观上与传统的眼镜很像。不过，根据图片信息显示，眼镜右侧镜片似乎搭载了一块小屏幕。

    此外，据提交的专利资料显示，这副眼镜可以通过感应眼镜折叠来实现自动开，关机。

    目前尚不清楚三星会在何时将该设备落地。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7218352.html report 376 中关村在线消息：近日，有外媒报道表示，三星近日向美国专利商标局新提交了一份AR眼镜的专利申请。三星提交了一份AR眼镜的专利申请据提交的专利显示，三星提交的AR眼镜在外观上与传统的眼镜很像。不过，根据图片信息显示，眼镜右侧镜片似乎搭载了一块小屏幕。此外，据提...
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