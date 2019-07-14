早报：微博UWP版已无法登录 魅族5G手机明年出

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

官方放弃、系统停更、主流软件逐渐撤出......Windows phone看来真的是越来越凉了。

微博UWP客户端现已无法登录：“为了保障您的用户体验，请升级客户端”

昨日，有细心的网有发现，微博Windows 10 UWP端现已无法登录。



微博UWP客户端现已无法登录

现在，在UWP版的客户端登陆微博的时候，系统会显示“为了保障您的用户体验，请升级客户端”并且无法登陆上去。看来微博也已经停止在UWP上的更新和维护了。

据了解，目前微博 Win10 UWP客户端的版本为6.3.9，最后一次更新时间是在2017年6月，此后到现在已经有两年时间未作出任何更新。

看来随着主流软件的不断撤出，UWP的推进也会受到一定冲击。下一则消息来自小米。

小米A系列新机官宣：“世界上最畅销的安卓One机型”

昨日晚间，小米的官方推特表示小米A系列新机重磅回归，将推出新机型。



小米官方推特放出的海报

小米官方海报内容显示"世界上最受欢迎的安卓one机型回来了"。从近期的曝光信息来看，新品应该是小米A3系列。后续有新机的官方渲染图流出。

目前，从Slashleaks等多个国外网站曝光的曝光消息，小米A3型号为M1906F9SH，目前已经通过了FCC和IMDA认证。FCC认证信息显示，该机搭载Android One系统，拥有三个摄像头，其中主摄像头像素为4800万。

目测该机型为小米CC9e的海外版，不知道会不会再次畅销。下一则消息来自魅族。

近日，魅族黄章在回复魅族社区网友提问时表示魅族将在明年推出5G手机。



黄章表示明年魅族推出5G手机

日前，有网友在魅族社区询问“魅族什么时候出5G版手机？”。对此，黄章表示：“我们会在明年推出5G手机，但我个人认为后年的5G手机对消费者来说才算基本成熟。”

今年等魅族5G的小伙伴可以等明年了，其实也没剩几个月了。下一则消息来自微软。

中文菜单来了 微软更新Chromium版Edge浏览器预览版

近日，微软Chromium版Edge浏览器77.0.211.3 dev(64 位)版本迎来更新，新版本增加了菜单语言的简体中文支持。



微软Chromium版Edge浏览器现在可以将菜单语言设置为中文

目前，微软新款Chromium版Edge浏览器可通过Canary和Dev通道下载，暂无稳定版本。

值得一提是，根据Windows 10 20H1 Build 18936中的条目内容发现，微软现在开始在安装Chromium版Edge浏览器时自动隐藏旧版Edge浏览器。

想尝鲜的却又苦于语言不通的小伙伴现在也可以下载体验了，下一则消息来自R星。

《荒野大镖客：救赎2》原生音轨数字版开售

现在，《荒野大镖客：救赎2》原生音轨数字版正式开售，玩家可以在包括Apple Music和Spotify等主流音乐平台购买。



《荒野大镖客：救赎2》原生音轨数字版开放购买

早在上月，该音乐集中的《Crash of Worlds》和《Table Top》两首歌就在R星官网开启实听，并开放了预购通道。而现在R星官网正式上线并开售了《荒野大镖客：救赎2》的原声带专辑，包含13首配乐，包括了来自Daniel Lanois、D'Angelo、Willie Nelson、Rhiannon Giddens和Josh Homme的歌曲。

据了解，《荒野大镖客2》的游戏配乐由Woody Jackson所创作，此前他还曾创作过《黑色洛城》等一系列经典音乐。

相信有不少小伙伴很喜欢游戏中雄壮开阔的音乐。下一则消息来自欧洲全球导航卫星系统局。

欧洲伽利略导航系统服务中断：导航信号或受影响

近日，据外媒Insidegnss的消息，欧洲全球导航卫星系统局11日发公告表示“伽利略”卫星导航系统的服务中断。



欧洲全球导航卫星系统局官方公告

欧洲全球导航卫星系统局称，他们的团队正在全天候地抓紧工作，期望能尽快恢复伽利略导航系统服务。

值得一提是，欧洲全球导航卫星系统局还表示，在尚未完全恢复之前，用户可能会出现导航信号不可用的问题。

据欧洲全球导航卫星系统局表示如果用户执意继续使用的话后果自负。下一则消息来自微软。

微软将关闭Windows XP/7内置休闲游戏

近日，微软游戏团队在官方网站发通知表示，Windows XP和ME系统上的联网游戏服务将于今年7月31日结束，Windows 7上的联网游戏服务将于明年1月22日结束。



微软将关闭Windows XP/7内置休闲游戏

据了解，此次微软关闭的联网游戏有：步步高(XP/ME, 7)、跳棋(XP/ME, 7)、黑桃王(XP/ME, 7)、红心大战(XP /ME)、黑白棋(XP /Me)。

目前，玩家依旧可以继续运行游戏，到服务停止的日期之后，上述游戏将不能运行。

一代情怀，终将落幕

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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