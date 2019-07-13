中关村在线消息：7月13日消息，大众公司计划将向Argo AI投资26亿美元，而后者作为一家自动驾驶汽车开发商，目前正负责部署福特的自动驾驶出租车服务。这也意味着，大众与福特将会联手在无人驾驶领域进行协作。



大众与福特共推无人驾驶：26亿美元投创业公司Argo

除了推动大众在无人驾驶方面的业务，该协议还将拓展两家公司新组建的联盟关系：在传统汽车之外，把合作范围扩大到新兴的自动驾驶汽车领域。这项投资包括10亿美元的现金，但具体时间并未披露。大众还将把自动智能驾驶子公司（AID）的200名员工和知识产权并入Argo。

大众汽车CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）日前在一次员工会上透露，大众正在跟福特，就电动汽车技术和自动驾驶技术方面进行合作谈判，双方进展顺利。

赫伯特·迪斯称，与福特的合作关系具有重要的战略意义。同时媒体援引消息人士说法，大众与福特除了技术上合作之外，大众还有可能对福特子公司Argo AI进行投资，交易最早可能在7月宣布。

大众和福特在电动汽车技术和自动驾驶技术方面的合作，其实在汽车圈已经不鲜见。早前，日本汽车厂商本田，就与通用达成战略合作，并向通用旗下无人驾驶汽车公司Cruise投入27.5亿美元。

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