晚报：DDR4内存涨价 伦敦飞香港只需32分钟

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

全球上市互联网公司30强榜单公布：中国占1/3



全球上市互联网公司30强榜单公布

中国信息通信研究院日前发布了2019《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告》，其中列出了最新的全球上市互联网30强榜单，截至2018年底，中国上榜企业达到10家，较2017年增加1家。



截至2018年12月31日，全球上市互联网企业前30强市值总额为3.5万亿美元，较2017年下降3.8%。中国共有10家企业进入该榜单，分别是腾讯、阿里、百度、网易、美团点评、京东、拼多多、三六零、携程、微博。

中国信通院报告指出，2018年我国互联网行业发展景气指数首次出现下降，上市互联网企业营收增速放缓，总市值大幅波动，投融资活跃度快速下降，行业进入转型调整、动能转换的新时期。

Z点评：以上仅仅是九牛一毛，还很多独角兽企业没有上市，因此明年会更多。

谷歌智能音箱也曝出隐私问题：想想真恐怖



谷歌智能音箱也曝出隐私问题

爱尔兰数据隐私监管机构或将对谷歌进行调查。谷歌周四在一篇博客文章中表示，它正在与语言专家合作，以帮助改善其家庭数字助理。他们“审查并转录一小组查询数据，以帮助我们更好地理解这些语言”，这是“构建语音技术过程中的关键部分，并且是创建谷歌智能助理等产品的必要条件。”



谷歌还称：“我们刚刚得知其中一位语言审核员泄露了机密的荷兰语音频数据，这违反了我们的数据安全政策。我们的安全和隐私响应团队已经在这个问题上被激活，正对此事进行调查，将采取行动。我们正在对这个问题上的保障措施进行全面审查，以防止这种不当行为再次发生。“

Z点评：谷歌、亚马逊等这些智能音箱所暴露的问题，发人深省。

马斯克称SpaceX星际飞船原型开测：伦敦到香港32分钟



马斯克称SpaceX星际飞船原型开测

SpaceX正在德克萨斯州博卡奇卡村的工厂开发“星虫”。4月份的一项测试涉及仅限于为“星虫”附加了一个猛禽引擎。马斯克曾发推文称，这一次，“星虫”的目标是离地面超过65英尺（20米）并向侧面移动。预计SpaceX将直播该活动。



此外，这一运输系统，也能够满足地球内的交通需求。SpaceX在官网写到，“拥有星际飞船（Starship）与助推器Super Heavy后，大部分人们觉得非常远的旅程，都将在半小时以内搞定。”例如从洛杉矶到纽约只需要25分钟，伦敦到香港只需要32分钟。

SpaceX表示，星际飞船（Starship）与助推器Super Heavy每次发射的价格，将比目前的猎鹰系列要更低，可以用于国际空间站之间运送货物或者载人飞行。

Z点评：上午伦敦喂鸽子，下午在香港茶餐厅吃宵夜，这想想就过瘾。

大众与福特共推无人驾驶：26亿美元投创业公司Argo



大众与福特共推无人驾驶

大众将向Argo AI投资26亿美元，而后者作为一家自动驾驶汽车开发商，目前正负责部署福特的自动驾驶出租车服务。除了推动大众在无人驾驶方面的业务，该协议还将拓展两家公司新组建的联盟关系：在传统汽车之外，把合作范围扩大到新兴的自动驾驶汽车领域。



这项投资包括10亿美元的现金，但具体时间并未披露。大众还将把自动智能驾驶子公司（AID）的200名员工和知识产权并入Argo。

Z点评：自动驾驶领域，巨头们已经开始抱团。

微软将关闭Windows XP/7内置休闲游戏



微软将关闭Windows XP/7内置休闲游戏

微软公司游戏团队近日在官方网站发布了一则通知，Windows XP和ME系统上的联网游戏服务将于2019年7月31日结束。Windows 7上的联网游戏服务将于2020年1月22日结束。



微软关闭的联网游戏内容包括（括号中为植入游戏的操作系统版本）：步步高(XP/ME, 7)、跳棋(XP/ME, 7)、黑桃王(XP/ME, 7)、红心大战(XP /ME)、黑白棋(XP /Me)。另外，微软也将关闭Windows 7系统中捆绑的MSN Go服务。

Z点评：为了玩游戏，也要升级Windows10

DDR4内存价格10个月来首次上涨



DDR4内存价格10个月来首次上涨

市场调研机构DRAMeXchange的数据显示，本周三8Gb DDR4内存均价达到了3美元，相比前一天上涨1.2%，这是去年9月份以来内存现货价格首次上扬，这不是一个好信号。



首先是天灾影响，今年6月中旬东芝位于日本四日市的5座闪存工厂遭遇断电事故，导致部分工厂停工5天，另外3座工厂停产到本月，这起“天灾”有可能改变Q3季度闪存的价格走向，跌幅收窄是没跑了。

除了天灾还有人祸，本月初日本宣布制裁韩国，限制三种关键的半导体材料出口给韩国公司，其中光刻胶是闪存内存生产中必须的材料，没有日本的供应，韩国三星、SK海力士等公司的内存闪存生产要受到限制。

Z点评：可以开始囤积内存条了

波音737 MAX停飞期再延长，美联航称发现“新风险”



波音737 MAX停飞期再延长

美国联合航空公司12日宣布，再次延长波音737MAX系列客机的停飞日期，今年11月3日之前，联合航空公司的波音737MAX航班都不会执飞。



据悉，美联航再次延长停飞时间，主要是因为半个多月前，美国联邦航空局在一次模拟器测试中又发现了波音737MAX系列飞机的“新风险”：当飞机防失速系统某个时候被激活后，用于控制飞机的“稳定器调整系统”经过较长时间后才开始工作，这有可能导致飞机发生“非指令性俯冲”，而飞行员很难在数秒内恢复飞机平衡，这会造成不可预知的风险。这一“必须解除”的潜在风险被发现后，预计波音公司需要更长的时间来解决问题。

Z点评：该机型可以停产了。

Facebook与美监管机构达成和解：金额50亿美元



Facebook与美监管机构达成和解

美国联邦贸易委员会（FTC）对Facebook（脸书）的不当隐私实践进行了长期调查之后，双方最终达成和解，和解金约50亿美元。



多位知情人士透露，委员会委员在过去的一周里，以3比2投票通过了这项协议，大部分的共和党委员支持该协议，民主党委员则表示反对。一位知情人士表示，此事已经被移至美国司法部的民事部门，现在还不清楚最终结案需要多长时间。美国司法部的审查是联邦贸易委员会流程的一部分，但通常不会改变委员会的决定结果。

Z点评：美国这边处理完成了，还有欧洲在等着呢

AMD：只有500系列主板支持PCIe 4.0



AMD：只有500系列主板支持PCIe 4.0

外媒AnandTech联系到了AMD的PR，得到的回复是AMD没有改变主意，仍旧只有500系列主板支持PCIe技术。AMD官方回应称，考虑到稳定性因素，我们仍打算为X570之前的主板禁用PCIe Gen 4，AGESA即将发布给主板制造商。



对于已经刷上支持PCIe 4.0的老主板用户来说，如果你不想再接受AMD提供的BIOS更新，还可以接着用PCIe 4.0。

Z点评：一切以官方消息为准。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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