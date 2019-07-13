中关村在线消息：7月13日消息，除了Android系统之外，谷歌近两年一直在研发一个新的操作系统Fuchsia OS。近期，Fuchsia OS操作系统再次流出了一些新消息。根据最新信息显示，Fuchsia团队正在努力让新系统支持骁龙835处理器。



谷歌Fuchsia OS信息流出：支持骁龙835

如果Fuchsia OS能够支持骁龙835，那么意味着很多老机型也能支持Fuchsia OS。Fuchsia做出的努力，就是希望像Pixel 2这样的机型也能运行Fuchsia OS系统。这样的举动，对于这一系统的普及来说是大有帮助的。

上个月底的时候，Fuchsia OS系统的开发者网站Fuchsia.dev悄然上线。谷歌在网站介绍中提到，推出Fuchsia.dev是为了让开发者更好的参与Fuchsia OS的开发，同时在网站中谷歌还提供了关于Fuchsia OS所有技术文档的搜索工具。

据了解，谷歌自主研发的Fuchsia OS是基于zircon全新内核打造，并且依旧是开源项目，未来该系统可运行的平台除了智能手机外，还会延伸到智能家居设备、笔记本电脑等各种设备。

在官方的编程指导文档中也提到，Fuchsia OS还会兼容x86-64处理器，即Fuchsia OS将要打通现在的Chrome OS，最终实现手机、平板、笔记本甚至桌面跨平台生态。也就是说，未来Fuchsia OS系统，将被谷歌用来取代安卓和Chrome OS。

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