中关村在线消息：7月13日消息，波音公司在737 Max之后，一直陷危机之中。近日，美国联合航空、西南航空和美国航空公司纷纷表示，他们将取消737 Max的航班。这样的举动对于波音公司来说，无异于一个重大的打击。



波音公司再遭重创：多家公司取消737Max航班

据了解，美国联合航空近期已经取消了5000趟波音737 Max航班，他们旗下拥有14架波音737Max，其中2架涉及此前致命事故的飞机现已被停飞。西南航空和美国航空公司也都取消了大量跟该机型有关的航班。

波音公司因737 MAX机型的事故频发，今年上半年订单棕交付量则下滑了37%。而反观其竞争对手空客（空中客车公司）在上半年的交付量却增长了28%，这是8年来空客首次超过波音的客机交付量。

今年上半年空客共收到了88架净订单量，而波音则是负119架。具体情况为：空客的窄体客机净订单为123架，波音为负180架；空客宽体客机净订单量为负35架，波音为61架。这份数据表示波音受到737 MAX事故的严重影响，导致取消的订单量已大幅超过新增订单量，呈现负增长状态。

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