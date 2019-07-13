中关村在线消息：7月13日消息，近日知名爆料人evleaks在他的Twitter上放出了一张三星Galaxy Note 10+的宣传图。如果不出意外，这张宣传图很有可能就是Note 10后面的主视觉图。



三星Note 10+宣传图流出：IR功能存疑

这张宣传图与之前传出的Galaxy Note 10+渲染图基本一致。无论是上下边框，还是正面的挖孔摄像头，都与之前的传闻类似。之前有传言表示Note10可能具有IR Blaster功能，可用于遥控电视。不过，目前evLeaks并没有证实这一点。

三星官方此前已经宣布，将在下个月正式发布Galaxy Note 10系列。目前该系列的参数配置大多都已经被曝光了，唯一还完全不能确定的就是价格了。现在，有人国外知名爆料人放出了该机的欧洲售价。

消息称，三星Galaxy Note 10系列的欧洲版本将仅提供256GB、512GB、1TB三种存储版本。价格方面，Note 10的起售价为999欧元（约为7700元人民币），而Note 10+的起售价为1149欧元（约为8900元人民币）。

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