中关村在线消息：7月13日消息，近期美国知名航天公司SpaceX的首席执行官艾隆·马斯克在Twitter上与网友互动时表示，星际飞船原型StarHopper即将进行首次无缆绳束缚低空悬停测试。这次测试最快将在下周二进行。



SpaceX即将测试星际飞船：最早下周二进行

SpaceX公司过去几个月时间里一直在为这次测试进行准备。与此同时，这些技术人员也在测试SpaceX的下一代猛禽引擎，以确保它足够可靠。不过，SpaceX也对此非常谨慎，他们认为在飞行测试中有可能失去StarHopper。

SpaceX之前顺利发射了“星链”计划的60颗卫星，取得了重大的成功。与此同时，他们还在投资领域获得了显著的成就，不到半年时间他们的融资就已经超过10亿美元。

这一数据是SpaceX近期向美国证券交易委员会提交的一份文件中显示的。今年已进行的两轮融资中，他们原计划是寻求融资9亿美元，其中1月份的那一轮融资5亿美元，4月份的一轮则是融资4亿美元。不过最终，投资者的认购都远远超出了SpaceX的预期。

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