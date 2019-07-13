早报：字节跳动回应飞聊下架 小牛老板批评Libra

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

字节跳动的社交产品最近似乎是和下架产生了缘分，本周飞聊在App Store下架了。



字节跳动回应飞聊下架：正与苹果沟通





近日有网友发现，字节跳动5月份新发布的社交应用“飞聊”在App Store中无法检索到。对于飞聊被苹果下架一事，字节跳动方面回应澎湃新闻记者称，目前正在和苹果沟通，相信很快会有结果；安卓用户可以继续在应用商店下载。所有已下载飞聊的用户不受影响。

谷歌语音助手之前曾经有过使用人工的传言流出，最近谷歌自己出面承认了。



谷歌承认语音助手使用人工：创新产品要慢慢来





据比利时公共广播公司VRT NWS本周在一份报告中称，谷歌雇佣了全球各地的承包商来收听使用谷歌智能助手的用户的一些对话录音，谷歌智能助手可以在Google Home和安卓设备上使用。这些录音可能会泄露用户的敏感信息，如姓名和地址。今天的时候，谷歌对外承认了这一报告。

Facebook的数字货币Libra自问世以来就非议连连，最近又有富豪出面批评了Facebook。



小牛老板批评Libra：担心全球层面影响





美国亿万富翁、科技领域企业家马克·库班(Mark Cuban)在接受外媒采访时批评Facebook涉足加密货币。库班在谈到Facebook的天秤币时说：“我不太喜欢他们所做的事情，我认为这是一个很大的错误。”库班认为，在全球范围内，在那些没有太多法治、没有太多稳定政治局势或稳定货币的国家，Libra可能是危险的。

苹果最近很多软件都出现了漏洞，而Apple Watch成了新的受害者。

Apple Watch存在安全漏洞：可收听他人iPhone





近日《华尔街日报》放出一条消息，他们发现Apple Watch上预装的Walkie-Talkie应用程序存在安全漏洞，用户可以通过这个漏洞在他人没有同意的情况下收听其他人的iPhone对话。目前苹果方面已经正式回应了此事，他们没有透露这一漏洞的性质，但表示在解决问题时暂时禁用了该应用程序。

今年第一季度第三方支付的份额已经出炉，支付宝依旧是遥遥领先。



2019Q1中国第三方支付榜出炉：支付宝继续遥遥领先





iResearch艾瑞咨询近日发布了2019年第一季度中国第三方支付季度数据报告。今年第一季度中国第三方移动支付交易规模达到55.4万亿元，同比增长24.7％，但过去一年来的整体增速持续放缓。支付宝占据了53.8％的份额高居第一，腾讯财付通(含微信支付)位列第二占39.9％，落后支付宝13.9%。

中国银行之前曾被App专项治理工作组通报批评，最近他们正式回应了此事

中国银行回应App用户隐私问题：已向客户提示





近日，App专项治理工作组公布《关于10款App存在无隐私政策等问题的通报》中，通报了30款违反《网络安全法》要求的App，其中就包含中国银行App。随后，中国银行发布声明称，中国银行高度重视保护客户隐私信息。手机银行APP向客户提示了隐私政策条款。中国银行将根据有关方面最新要求不断完善客户隐私政策，持续强化客户隐私保护措施。

格力空调市场占有率再次抢占第一名，份额也高的惊人。



格力家用空调市场占有率继续排名第一：份额20.6%





近日，日本经济新闻社发布了2018年全球“主要商品与服务份额调查”，这份报告综合分析了74个品类商品在2018年的份额数据。在家用空调领域，格力电器以20.6%的市场占有率蝉联全球第一。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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