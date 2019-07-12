中关村在线消息：艾瑞发布了2019Q1中国第三方移动支付交易规模市场份额，数据显示，微信支付市场份额继续跑输支付宝，位列第2，支付宝继续占据中国第三方移动支付市场最大份额，超过第2到第9名的总和。



艾瑞公布移动支付最新排名：支付宝第一

艾瑞数据显示，2019年Q1，支付宝市场份额为53.8%，第2名的财付通（含微信支付）为39.9%，第3名为壹钱包，占比1.6%。支付宝市场份额比第2到第9名的总和还要多9.3个百分点。

艾瑞认为，伴随着用户移动支付习惯的建立以及移动支付场景覆盖率的不断提高，我国移动支付市场交易规模已经结束了快速增长期，进入到了稳步增长阶段。对于行业参与者来说，在基础支付服务利润空间被进一步压缩的情况下，基于支付向商户提供信贷、营销等增值服务将成为利润的主要增长点。

除了艾瑞之外，易观此前公布数据也显示，2019年Q1，支付宝市场份额为53.21%，稳居第一；腾讯金融（含微信支付）市场份额为39.44%，位居第二。

Trustdata发布的最新数据显示，2019年6月的App月活（MAU）排行中，支付宝连续7个月稳居国内第二大App。

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