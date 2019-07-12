中关村在线消息：今日举行的“2019天猫双11狂欢夜启动仪式上”。阿里巴巴营销平台总经理家洛透露，今年双11会有新玩法，其中天猫晚会将首次开通白天时段，形成“白天加狂欢夜”全天开放的嘉年华。



今年“双11”怎么玩 阿里表示白天办晚会

阿里巴巴营销平台总经理家洛称，今年双11会有三点不同。第一，今年双11将达到历史最高访问量；第二，交易额也将达到历史最高，“因为客单价增长远超过所有人的预期，它真正是中国消费力的晴雨表”；第三，今年双11将达到高光时刻。而猫晚则是开幕前最重要的时刻。

优酷副总裁、2019天猫双11狂欢夜制片人蔺志强介绍，今年将首次开通白天时段，希望形成“白天加狂欢夜”的全天开放的嘉年华，“在白天时段，最重要的目的是给客户进行权益的回报以及服务，同时为晚上的猫晚进行导流”。

精准扶贫将成为焦点之一

公益扶贫上，“阿里巴巴是一个在公益上有很多投入的企业，在猫晚中也会融入大量的精准扶贫元素。我们一定不是贩卖悲情，更不是简单的呼吁，我们希望借助品牌的力量，借助明星的力量，来真正为那些贫困乡村、贫困县带来帮助”。

“我们要抱蒋凡（天猫、淘宝总裁）、家洛的大腿”，蔺志强说，猫晚的互动与天猫主会场结合后，预热期将会大大提升，并且双方在互动结果上也会产生勾连。

据悉，2018天猫双11总交易额GMV达到2135亿元人民币。与2017年双11的交易额1682亿元相比，增长了26.93%。

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