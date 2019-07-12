晚报：即刻App暂停服务 网约车调价提前7日公布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

政府拟立新规：网约车调价应至少提前7日公布





据交通运输部网站消息，今日交通运输部和国家发展改革委发布《关于深化道路运输价格改革的意见（征求意见稿）》，意见稿指出网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

Z点评：滴滴调节价格之后，引来的争论非常多，交通运输部完善网约车细则是合理的。

即刻App暂停服务：曾因违规收集信息被举报





今天下午，即刻App官方账号发布消息称，为了提供更好的服务，即日起将进行技术升级。升级期间即刻App暂时无法使用。即刻公司的CEO“瓦恁”也发布相关动态表示：“Thanks for being addicted，回见。”据了解，即刻App曾因违规收集用户信息被广东网警通报。

Z点评：即刻暂停服务的具体原因我们不得而知，但违规收集用户信息需要受到相应的处罚。

联通eSIM主副卡业务全面上线 暂不支持苹果表





中国联通eSIM主副卡业务今天正式面向全国上线，官方针对eSIM主副卡业务进行了详细的Q&A解答。需要注意的是，中国联通eSIM主副卡业务目前暂不支持苹果Apple Watch，其余的eSIM手表均可以支持到。

Z点评：对于众多的苹果表用户，恐怕此刻你们还得在哭一会儿。

全新13英寸MacBook Pro跑分出炉：多核跑分提升 83.4%





早些时候，苹果推出了入门款13 英寸 MacBook Pro。这款产品增加了Touch Bar 以及英特尔第八代酷睿四核处理器，配备集成式触控ID传感器。现在这款产品的Geekbench跑分已出炉。全新 MacBook Pro单核跑分为4639，较前代产品（不带 Touch Bar 版本的13英寸MacBook Pro）提升了6.8%；多核跑分为16665，最高提升83.4%。

Z点评：苹果对于电脑产品线，近期的重视程度与日俱增。





近日国外媒体Letsgodigital发现，LG公司上周提交了四个智能手机的商标，分别为G10、G20、G30以及G40。这似乎意味着，LG公司即将推出全新的G系列智能手机。Letsgodigital也提到LG公司很有可能在2020年2月份推出G系列新机。

Z点评：在双屏手机之后，LG公司似乎也需要在旗舰机身上多下一些工夫了。

三星Note 10系列价格曝光 最低配售价超七千





三星官方此前已经宣布，将在下个月正式发布Galaxy Note 10系列。目前该系列的参数配置大多都已经被曝光了，唯一还完全不能确定的就是价格了。现在，有人国外知名爆料人放出了该机的欧洲售价。

消息称，三星Galaxy Note 10系列的欧洲版本将仅提供256GB、512GB、1TB三种存储版本。价格方面，Note 10的起售价为999欧元（约为7700元人民币），而Note 10+的起售价为1149欧元（约为8900元人民币）。

Z点评：似乎各家旗舰机的价格，现在都降不下来了。

交通部拟新规：6岁以下免票乘车，14岁以下半价





交通部官网的政府信息公开专栏在今天刊登了《关于深化道路运输价格改革的意见（征求意见稿）》公开征求意见的通知，其附件中的《意见》对儿童优惠乘车方面进行了新的政策调整。

根据《意见》的描述，儿童携带有效身份证件的以年龄为判定标准，其中对6岁以下乘客实行免票，6至14岁乘客执行客票半价优待，未携带有效身份证件的以身高为判定标准。

Z点评：对于大多数家长来说，一出生就给孩子办身份证似乎开始成为一个正确的选择。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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