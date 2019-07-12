任天堂将推出加强版Switch：最快明年推出

中关村在线消息：任天堂在7 月10 日公布了新一代尺寸更小、价格更低的Nintendo Switch Lite。近日，美国联邦通信委员会(FCC) 在文件中透露下一代的Switch 将会用新的处理器和全新闪存，意味着将会有更佳游戏性能，更快的载入速度以及更长的电池续航。

任天堂最近提交了一项名为Class II Permission Change 的文件，明确表示会调整现有的零件而不必将整件产品重新认证。在文件中，任天堂阐述了当中的变化， SoC 指的是Switch 中的system-on-chip 指的是Nvidia Tegra 处理器，而NAND Memory 是全新闪存。



任天堂最近提交了一项名为Class II Permission Change 的文件

而这次的升级并不是传闻中所提及的新游戏机Switch Pro，而是加强版的Switch，单纯是硬件上的更换，通常只是针对电源管理、内存读写速度以及续航等方面进行改进，参照PS4和PS4 Slim。任天堂的美国总裁Doug Bowser曾明确表示今年不会再有新品，那么这款加强版的Switch最快也要等到明年了。

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