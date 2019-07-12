中关村在线消息：7月12日消息，据外媒报道，近日有知情人士透露，特斯拉公司在第三季度交付Model 3的数量似乎将迎来转机。交付数量的增加主要是因为精密冲压服务提供商的供货大幅度提升，配合上海超级工厂的运转能力，特斯拉下一季度交付将会迎来一个转机。



传Model 3下季度交付量激增：皆因零件出货上涨

据了解，特斯拉精密冲压的主要供货商为中国精轧技术公司(CFTC)，目前每月出货量为2万件，到了下个月之后，CFTC的供货数量将会达到每月4万件。显然，这样的出货数量可以极大的帮助到Model 3的生产与交付。

此前特斯拉公司CEO艾隆·马斯克曾一再表示希望能够进一步的发展自动驾驶技术。不过从现在的状况来看，马斯克的这一设想不容乐观。近期，多名主要负责研发Autopilot系统半自动驾驶功能的关键工程经理离职。

据了解，这些工作人员离职的主要原因是因为他们告知马斯克，完全自动驾驶功能无法按时实现。这样的表态让马斯克非常不满，似乎这也是这些工程师最终离职的原因。值得一提的是，过去几个月的时间里特斯拉软件团队中至少有11名工作人员离职，占整个团队的近10%。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传Model 3下季度交付量激增：皆因零件出货上涨http://news.zol.com.cn/721/7217951.html