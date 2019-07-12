中关村在线消息：7月12日消息，近日国外媒体Letsgodigital发现，LG公司上周提交了四个智能手机的商标，分别为G10、G20、G30以及G40。这似乎意味着，LG公司即将推出全新的G系列智能手机。



LG即将推出四款智能机：均为G系列手机

据了解，这四个商标是LG公司2019年7月7日向韩国工业产权信息服务中心提交的商标申请。这些商标被归类为第9类，自然是包含了智能手机这一归类。Letsgodigital也提到LG公司很有可能在2020年2月份推出G系列新机。

此前 韩国各大电信设备商、手机厂商齐聚一堂举行会议，启动了“5G+战略委员会”，就韩国未来七年的5G产品进行展开讨论。与会者共同承诺：到2026年，韩国厂商在全球5G网络设备市场的份额将达到20%。而三星和LG表示要占据全球30%的5G手机市场。

据悉，在全球智能手机市场，韩国具有市场影响力的厂商有三星电子和LG电子。根据美国一加公司的市场调研报告，三星电子该季度市场份额位居全球第一，获得29.47%的份额。

另外，三星电子和LG电子还表示已经启动了6G通信技术的研发，并与本土电信公司达成了合作。

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