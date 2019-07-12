联通eSIM主副卡业务全面上线 暂不支持苹果表

中关村在线消息：中国联通eSIM主副卡业务今天正式面向全国上线，官方针对eSIM主副卡业务进行了详细的Q&A解答。

需要注意的是，中国联通eSIM主副卡业务目前暂不支持苹果Apple Watch，其余的eSIM手表均可以支持到。





Q: eSIM主副卡业务是什么?

A: eSIM副卡指的是用户可将已有中国联通号码作为主卡，在手表上开通eSIM副卡号码，与主卡共享语音、流量、短信资源，由主卡统一出账。

Q:现在哪些城市可以开?

A:全国开放。

Q:主卡号码与副卡开通人员非同一个可以么?

A:由于国家工信部规定，现在eSIM副卡开户人员须与主卡开户人员一致。

Q:业务上线时间?

A:此业务在2019年6月25日上线了，现可随时办理。

Q:业务开通渠道?

A:线上线下营业厅均可办理，TicWatch Pro 4G手表可直接微信扫码开通。

Q：副卡业务是怎么收费的？

A：eSIM副卡业务包含两种资费产品；

1）主卡套餐为非互联网套餐的，可开通“eSIM专享副卡-10元套餐”，每月10元功能费，由主卡统一代付。

2）主卡套餐为互联网套餐的，可开通“6元亲情卡套餐”，每月6元功能费，由主卡统一代付。

Q：什么套餐都可以办理吗？

A：eSIM主副卡业务需与主卡绑定，可受理副卡业务的主卡套餐与现有规则一致，由于各省可受理副卡业务主套餐都不同，用户可进入eSIM主副卡受理页面，输入主卡号码进行校验。

Q：副卡套餐是立即生效吗？

A：如果用户此主卡号码开通过主副卡业务，则新开副卡会立即生效，与主卡共享语音、流量资源。如果用户此主卡号码未开通过主副卡业务，则新开副卡将会次月生效，本月将会为用户叠加“eSIM副卡专属语音流量0元包”,包含500M流量与60分钟语音，次月副卡生效后此流量包失效。

Q：已开通的号码可以转为副卡套餐吗？

A：支持新开副卡号码，以及已开通eSIM专属手表-10元/20元套餐的号码转为eSIM副卡号码。正常手机副卡转为eSIM副卡功能后续将尽快支持，敬请关注。

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