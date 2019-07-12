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    政府拟立新规：网约车调价应至少提前7日公布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据交通运输部网站消息，今日交通运输部和国家发展改革委发布《关于深化道路运输价格改革的意见（征求意见稿）》，意见稿指出网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。

    政府拟立新规：网约车调价应至少提前7日公布
    两部欲规范网约车调价机制

    《意见稿》中指出规范网络预约出租汽车（以下简称网约车）价格行为，对网约车实行市场调节价，城市人民政府认为确有必要的可实行政府指导价。网约车平台公司应主动公开定价机制和动态加价机制，通过公司网站、App等方式公布运价结构、计价加价规则，保持加价标准合理且相对稳定，保障结算账单清晰、规范、透明，并接受社会监督。

    滴滴回应是否会在更多城市涨价：会根据城市具体情况调价
    滴滴日前刚刚调整北京地区车价

    据了解，前两天滴滴出行刚刚公布了北京市滴滴网约车价格调整说明，宣布从2019年7月11日起，北京市滴滴网约车将根据区域进行价格调整。此事一经公开，就有网友对其调价行为提出质疑，认为滴滴调价应该通过政府公证之后才能进行。目前滴滴出行官方还没有对此事做出回应。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7217592.html report 827 中关村在线消息：据交通运输部网站消息，今日交通运输部和国家发展改革委发布《关于深化道路运输价格改革的意见（征求意见稿）》，意见稿指出网约车平台公司调整定价机制或者动态加价机制，应至少提前7日向社会公布。两部欲规范网约车调价机制《意见稿》中指出规范网络预...
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