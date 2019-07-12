中关村在线消息：在昨日国外黑客组织Codex完成了对首款Denuvo 6.0加密游戏《全面战争：三国（Total War: Three Kingdoms）》的破解，这标志着最新的加密系统随之被攻破。







《全面战争：三国》破解：Denuvo 6.0金身不保

《全面战争：三国》发布于今年5月23日，也就是发售48天后才告破。不过对于发行商Sega（世嘉）来说，这与首日或者首周告破相比绝对可以接受，因为愿意入正的玩家基本已经都掏钱购买了，绝对只赚不赔。



Codex称，世嘉一周前才为游戏更新到了1.1.0版本，理论上说DRM安全机制是最新的最强的。

不知道Sega会否效仿B社，对于破解且收回成本的游戏，索性直接将D加密移除，毕竟后者已被反复证明会占用硬件资源，影响游戏运行性能和稳定性。

《全面战争：三国》是以中国三国时代为背景研发的即时策略游戏，从发售以来大受好评，因其题材是中国玩家耳熟能详津津乐道的三国英雄人物，因此一炮而红。其销量一度霸占好几周排行榜第一名，中国玩家购买量接近四五成，可见其潜力无穷。目前Steam售价59美元（国区268元）。

（文中图片来自互联网）

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